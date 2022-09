LOTTO 6aus49: mehr Kreuzchen mit dem Teil-System

Sechs Zahlen auf dem Spielschein von LOTTO 6aus49 markieren und fertig? Nicht ganz. Denn per Systemspiel dürfen auch mehr Kreuzchen gesetzt werden. Beispielsweise bei den Teil-Systemen. Dort sind bis zu 26 Kreuzchen möglich.

Bestimmte Auswahl der Sechser-Kombinationen

Mehr als sechs Zahlen ankreuzen – das ist mit den Teil-Systemen von LOTTO 6aus49 drin. Allerdings werden im Unterschied zu den Voll-Systemen bei dieser Variante nicht alle denkbaren Sechser-Kombinationen zusammengestellt, sondern nur eine bestimmte Auswahl. Teil-Systeme sind damit günstiger als Voll-Systeme, bergen aber auch das Risiko, bei einer bestimmten Trefferanzahl nicht die höchstmögliche Gewinnklasse zu treffen.

Unterschiedliche Varianten

Mindestens neun und maximal sechsundzwanzig Zahlen können bei den unterschiedlichen Varianten markiert werden. Welche der daraus gebildeten Kombinationen tatsächlich ins Rennen gehen, wird mit Hilfe eines Auswertungsschemas festgestellt, dass es für die Teil-Systeme gibt. Dies ist in einer Systembroschüre enthalten, die kostenlos in allen WestLotto-Annahmestellen zu bekommen ist. Darin wird auch erklärt, wie das Teil-System mit Hilfe eines Anlegestreifens nach der Ziehung geprüft werden kann. Wer seinen Tipp über die WestLotto-App oder auf www.westlotto.de abgibt, muss sich über die Auswertung keine Gedanken machen. Der Spielauftrag wird automatisch ausgewertet und der mögliche Gewinn direkt auf das Konto überwiesen.

Beispiele für Teil-Systeme:

Teilnahme

Wer sich die Chance auf den Jackpot bei LOTTO 6aus49 in Höhe von rund 22 Millionen Euro sichern möchte (Chance 1 : 140 Mio.), kann seinen Tipp bis Mittwoch um 18:00 Uhr in allen WestLotto-Annahmestellen, in der App und unter www.westlotto.de abgeben.

