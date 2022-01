LOTTO 6aus49: Riesen-Jackpot am Mittwoch

Der Jackpot bei LOTTO 6aus49 hat seine Maximalhöhe fast erreicht: Am kommenden Mittwoch warten rekordverdächtige 44 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse.

Besondere Jackpothöhe

In der ersten Gewinnklasse befanden sich vergleichbare Summen in der über 60-jährigen Spielgeschichte von LOTTO 6aus49 erst drei Mal. Die Spannung steigt auch für die kommende Ziehung: Rund 44 Millionen Euro haben sich seit dem 27. November 2021 angesammelt.

Rekordverdächtig

Für einen Treffer in der ersten Gewinnklasse werden sechs richtige Lottozahlen und die richtige Superzahl benötigt. Das schaffte in den vergangenen dreizehn Ziehungen kein Tipper. Dafür könnte der kommende Mittwoch mit dem Riesen-Jackpot umso besonderer werden. Denn der bisher höchste Gewinn, der bei LOTTO 6aus49 an einer Mittwochsziehung je erzielt wurde, lag am 21. Juli 2021 bei 36.204.807,90 Euro. Somit könnte für diesen Wochentag bei der kommenden Ziehung mit rund 44 Millionen Euro im Jackpot ein neuer Rekord aufgestellt werden!

Teilnahme

Wer für die kommende Ziehung sein Glück probieren will, kann dies schnell und komfortabel in allen WestLotto-Annahmestellen und bei www.westlotto.de mit dem QuickTipp tun. Hierbei übernimmt der Computer per Zufallsgenerator die Auswahl der Zahlen für Sie. Tipps können bis Mittwoch um 18:00 Uhr abgegeben werden. Viel Glück!

Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de. Jackpot-Chance bei LOTTO 6aus49: 1 : 140 Mio.