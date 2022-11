MillionenKracher: Verkaufsstart am 2. November

Wer weiß – vielleicht lassen sich mit dem MillionenKracher ganz neue Pläne für 2023 schmieden? Der Verkauf startet am Mittwoch, den 2. November.

Aus der limitierten Anzahl von einer Million Losen werden am Samstag, 31. Dezember, vier Millionengewinne gezogen. Das entspricht einer Gewinnchance von 1 : 250.000. Doch nicht nur siebenstellige Beträge sind möglich: Insgesamt können sich Tipper auf weitere 100.220 Gewinne zwischen 10 und 10.000 Euro freuen.

Losnummern-Lotterie

Der MillionenKracher ist eine sogenannte Losnummern-Lotterie. Dabei werden keine eigenen Kreuzchen auf dem Spielschein gesetzt. Kunden können zum Beispiel einfach den Barcode, den Sie auf dem in den WestLotto-Annahmestellen ausliegenden Flyer finden, einscannen lassen. Darüber erhalten die Spielteilnehmer eine per Zufallsgenerator gewählte Losnummer, die aus sechs Ziffern besteht. Jede Losnummer wird daher nur einmal vergeben. Und dann entscheidet nur das Glück.

Hier geht es zum WestLotto-Erklärvideo zum MillionenKracher.

Der MillionenKracher auf einen Blick:

• Den MillionenKracher gibt es nur einmal im Jahr!

• Begrenzt auf eine Million Lose, Verkauf solange der Vorrat reicht.

• Ausschließlich in Nordrhein-Westfalen erhältlich.

• Höchste Gewinnchance auf eine Million Euro bei WestLotto (Chance 1 : 250.000).

• Gewinne: 4 x 1.000.000 Euro - 20 x 10.000 Euro - 200 x 1.000 Euro - 100.000 x 10 Euro

• Preis: 10 Euro (inkl. Gebühren)

• Veröffentlichung der Gewinnzahlen und direkte Gewinnauszahlung am 31. Dezember 2022.

Teilnahme

Wer sein Glück probieren möchte, kann ab Mittwoch (2. November) ein MillionenKracher-Los in jeder WestLotto-Annahmestelle und online unter www.westlotto.de erwerben. Verkauf nur so lange der Vorrat reicht und ausschließlich in Nordrhein-Westfalen.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de. Chance auf den Hauptgewinn 1 : 250.000.