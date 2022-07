Mit dem Mehrwochentipp in den Urlaub

Sonderveröffentlichung

In Nordrhein-Westfalen haben die Sommerferien begonnen und bei vielen wächst die Urlaubsstimmung. Passend dazu steigt auch der Eurojackpot für die Ziehung am Freitag (1. Juli) auf rund 65 Millionen Euro. Das Beste daran: Die persönlichen Glückszahlen können auch mit in den Urlaub – per Mehrwochenschein.