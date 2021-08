Mit galaktischer Hilfe das Glück finden

Freitag den 13. zum Glückstag machen

Diese Woche dürfte die beste Gelegenheit sein, um mit Vorurteilen aufzuräumen. Bringt zum Beispiel Freitag der 13. tatsächlich vor allem Pech und Missgeschicke mit sich? Von wegen! Statistiken der Versicherer zeigen seit Langem, dass dieses Datum viel sicherer ist als die meisten anderen Freitage. Und mit dem richtigen Tipp im Eurojackpot können Sie aus dem 13. Ihren unvergesslichen Glückstag machen – und auf einen Schlag um 90 Millionen Euro reicher werden.

Grüße aus der Galaxis

Sie sind noch unsicher, wo Sie Ihre Kreuze auf dem Tippschein platzieren sollen? Wie wäre es mit etwas kosmischem Beistand? Pünktlich zum Glücksfreitag feiern nämlich die Sternschnuppen der Perseiden ein funkelndes Fest am nächtlichen Firmament. Ein wahrer Schwarm an Sternschnuppen hat sich angekündigt. Und bekanntlich – so viel Aberglaube sei erlaubt – können die galaktischen Botschafter dabei helfen, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen.

Einmaliges Naturschauspiel: Höhepunkt am Freitag

Langes Aufbleiben lohnt sich in dieser Woche ganz besonders: Da der Mond bereits am späten Abend untergeht, kann sein Licht das faszinierende Schauspiel am Nachthimmel nicht stören, berichtet die Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland. Bei idealen Bedingungen soll alle ein bis zwei Minuten eine Sternschnuppe über den Himmel huschen. Der Höhepunkt der kosmischen Lichtshow wird in den Nächten am 12. und 13. August erwartet. Pünktlich zu den 90 Millionen Euro, die im Eurojackpot warten, beschert uns der Himmel also das Siegesfeuerwerk frei Haus.

Sternschnuppen – Wunscherfüller und Glücksbringer

Dass es sich bei Sternschnuppen eigentlich um höchst profane Trümmerteilchen eines Kometen handelt – vollkommen egal. Ihr Aufglühen am Himmel verzaubert uns Menschen seit Jahrtausenden. Und wer weiß, vielleicht haben sie tatsächlich einmalige Kräfte und können als Glücksbringer unsere Wünsche erfüllen. Ein Versuch macht klug!

Wer sein Glück beim Eurojackpot probieren möchte, kann seine Tipps bis Freitag (13. August) um 18:59 Uhr in den WestLotto-Annahmestellen und unter www.westlotto.de abgeben.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)