NRW-Radtour startet wieder!

Bald wird wieder in die Pedale getreten: Vom 7. bis 10. Juli (Donnerstag bis Sonntag) findet die NRW-Radtour 2022 statt. WestLotto, NRW-Stiftung und WDR 4 laden zu dieser viertägigen Fahrradtour durch schöne Naturlandschaften und reizvolle Orte in Nordrhein-Westfalen ein.

Nach zwei Jahren Pause ist es in diesem Sommer wieder so weit: WestLotto, NRW-Stiftung und WDR 4 laden zu der viertätigen NRW-Radtour entlang von Erft, Wurm und Rur ein. Anmeldungen sind in allen WestLotto-Annahmestellen oder unter www.nrw-radtour.de möglich.

Teilnehmer – entweder als Dauergast für die gesamte Tour oder einzelne Tage – können sich sportlich betätigen und erleben reizvolle Naturlandschaften und schöne Orte entlang der Strecke. An allen Etappenzielen sorgt WDR 4 mit Live-Konzerten (Eintritt frei) für den Abschluss des Tages. Wichtig: Bei der NRW-Radtour gelten die aktuellen Hygienevorschriften des Landes NRW.

Das sind die Etappen

• Die NRW-Radtour 2022 startet vom Brückenkopf-Park in Jülich. Nach einer Pause am Schloss Paffendorf führt die Tour entlang der Erft weiter zum ersten Etappenziel Mönchengladbach, Marktplatz Rheydt.

• Die zweite Etappe begleitet in Teilbereichen die Wurm. In Geilenkirchen und Alsdorf wird pausiert, bevor es dann zum Etappenziel Aachener Markt geht.

• Am dritten Tag wird es europäisch, dann werden die beiden Nachbarländer Niederlande und Belgien besucht mit einem Zwischenstopp am Dreiländereck, dem höchsten Punkt der Niederlande. Auf dem Kurs rund um Aachen geht es weiter über Kornelimünster, nach Stolberg zur Pause auf dem Kaiserplatz.

• Nach insgesamt rund 245 Kilometern erreicht die Tour am Sonntag, 10. Juli, mit einem Stopp am Badesee Düren und einer Strecke entlang der Rur wieder den Startpunkt in Jülich.

Je Etappe werden zwischen 52 und 75 Kilometer zurückgelegt. Die Strecken sind vollständig ausgeschildert und werden von der Polizei begleitet. Tourscouts des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs halten den Tross zusammen und leisten bei Bedarf Hilfestellung. Für die medizinische Versorgung unterwegs sorgt das Deutsche Rote Kreuz.

NRW-Stiftungsprojekte

In der Region befinden sich viele Naturschutz- und Kultureinrichtungen, die von der NRW-Stiftung unterstützt werden. Dazu gehören beispielsweise das Schloss Dyck in Jüchen, das Naturschutzgebiet Freyenter Wald an der Grenze zu Belgien, ein sanierter Wasserturm in Übach-Palenberg, der restaurierte Marienschrein im Aachener Dom, das Museum Zinkhütter Hof in Stolberg oder auch das Papiermuseum in Düren. Ihre Fördermittel erhält die NRW-Stiftung im Wesentlichen aus Erträgen von WestLotto.

Anmeldung

Die Zahl der Dauergäste sowie der Tagesteilnehmer ist begrenzt. Jeder Teilnehmer der NRW-Radtour 2022 muss sich daher anmelden. Weitere Informationen, Anmeldeformular, Angaben zu Übernachtungsmöglichkeiten und -preisen gibt es in allen WestLotto-Annahmestellen sowie unter www.nrw-radtour.de .