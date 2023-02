„Rubbel die Katz“ – das ist nicht nur eine Redewendung aus dem Mittelalter, sondern auch ein neues Rubbellos, das in allen WestLotto-Annahmestellen und online erhältlich ist.

„Rubbel die Katz“ von WestLotto bietet bis zu sechs Gewinnchancen pro Los und insgesamt sechs Mal einen Spitzengewinn in Höhe von 25.000 Euro.

Früher wurde das Portemonnaie auch Geldkatze genannt. Wollten die Kaufleute Geld ausgeben oder prüfen, wie viel sie noch hatten, streichelten sie ihren Geldbeutel – rubbelten also die Katz. Ähnlich funktioniert es bei diesem Rubbellos, das in dieser Los-Serie insgesamt sechs Mal einen Spitzengewinn in Höhe von 25.000 Euro bietet (Chance 1 : 300.000). Rubbeln Sie die beiden Katzen auf – darunter verbergen sich die Gewinnsymbole, zum Beispiel eine Maus und eine Pfote. Findet sich eines der zwei Gewinnsymbole unter einem der sechs €-Säcke, gewinnen Sie den darunter stehenden Betrag. Mehrfachgewinne pro Los sind möglich.

„Rubbel die Katz“ auf einen Blick:

· sechs Gewinnchancen je Los;

· Spitzengewinn: 25.000 Euro (Chance 1 : 300.000);

· weitere Gewinne zwischen 2 Euro und 500 Euro;

· erhältlich in allen WestLotto-Annahmestellen und online unter www.westlotto.de.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos).

www.check-dein-spiel.de