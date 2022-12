Verspäteter Nikolaus bringt 75 Millionen Euro nach Ungarn

Sonderveröffentlichung

Der Nikolaus ist nicht immer pünktlich: Ein Glückspilz aus Ungarn traf bei der jüngsten Ziehung der Lotterie Eurojackpot am Freitag (9. Dezember) als Einziger die erste Gewinnklasse. Er wird zum 75- fachen Millionär. Sein Glück, dass bei der letzten Dienstags-Ziehung am Nikolaus-Tag (6. Dezember) die oberste Gewinnklasse unbesetzt blieb und der Jackpot so weiter wachsen konnte.

Von Aschendorff Medien