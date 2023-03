Zum Tag des Glücks: LOTTO 6aus49-Sonderauslosung

Der Weltglückstag (20. März) kommt mit besonderen Aussichten einher: Bei einer deutschlandweiten Sonderauslosung bei den Ziehungen von LOTTO 6aus49 am Mittwoch (15. März) und am Samstag (18. März) gibt es die Chance auf zusätzliche Geldgewinne.

Am Tag des Glücks vor Glück jubeln: Das könnte nach der LOTTO 6aus49-Sonderauslosung am 15. und 18. März bei mehreren Spielteilnehmern der Fall sein.

Hätten Sie’s gewusst? In Schleswig-Holstein leben die glücklichsten Deutschen. Das ergibt eine repräsentative Umfrage aus dem Jahr 2022 (Quelle: Statista). Mit Platz 2 ist Bayern dem norddeutschen Bundesland dicht auf den Fersen, gefolgt von Nordrhein-Westfalen auf Platz 3. Ein nicht unwesentlicher Faktor für den Glücksindex, neben Gesundheit, Familie und Freunde, Erfolg und Beruf: das liebe Geld.

Tag des Glücks

Ums Geld – genauer gesagt um Geldgewinne – geht es auch bei der anstehenden bundesweiten Sonderauslosung von LOTTO 6aus49. Passend zum Tag des Glücks (20. März) werden bei den Ziehungen am Mittwoch (15. März) und Samstag (18. März) zusätzlich 5 x 100.000 Euro sowie 500 x 1.000 Euro verlost.

Und wer weiß, vielleicht sind unter den Gewinnern auch Nordrhein-Westfalen, deren persönliches Glücksempfinden durch einen Geldgewinn eine neue Ebene erreichen könnte. Die Plätze im Rennen ums glücklichste Bundesland werden sicherlich auch 2023 wieder neu vergeben.

So funktioniert‘s

Die Teilnahme ist einfach: An einem oder beiden der genannten Tage einen Spielschein für LOTTO 6aus49 mit den persönlichen Glückszahlen oder per Quicktipp ausfüllen und dadurch automatisch im Lostopf der Sonderauslosung landen – ganz ohne Merkosten. Das geht sowohl in allen WestLotto-Annahmestellen als auch online unter westlotto.de oder per App.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos).

www.check-dein-spiel.de. Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.