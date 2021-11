Mit der Dämmerung beginnt die magische Reise…

Nach der gelungenen Premiere im Winter 2019 öffnet Christmas Garden Münster am 19. November 2021 erneut seine Tore und bringt Licht in die dunkle Jahreszeit. Die Besucher*innen werden eingeladen, durchzuatmen und in aller Ruhe die Vorfreude auf Weihnachten zu genießen.

Der Christmas Garden Münster ist eine winterliche Oase, in der Freunde, Paare und die ganze Familie einen Abend in stimmungsvoller und festlicher Atmosphäre verbringen können. Der Christmas Garden entführt Sie auf einem circa zwei Kilometer langen Rundweg durch den traditionsreichen Allwetterzoo mit zahlreichen glitzernden Illuminationen in eine magische Weihnachtswelt.

Im Christmas Garden Münster wird in diesem Jahr eine romantische Weihnachtslandschaft gestaltet, die auch unsere Gäste aus den vergangenen Jahren immer wieder neu überraschen wird. Der Besuch des Christmas Garden ist ein Erlebnis, das für Erwachsene und Kinder alles bietet, was einen gemeinsamen Winterausflug besonders macht. Wer den idyllischen Winterspaziergang noch gemütlich ausklingen lassen möchte, kann sich mit leckeren heißen Speisen oder Getränken versorgen und sich am knisternden Feuer aufwärmen.

Foto: Christmas Garden Deutschland GmbH

In der oft so hektischen Weihnachtszeit erleben die Gäste im Christmas Garden fantasievoll beleuchtete Natur und Architektur, die zum Staunen und Verweilen einlädt. Hochwertige Lichtinstallationen werden in Kombination mit individuell komponierter Musik und traumhaften Klanglandschaften präsentiert. Auf einem rund 2 km langen Rundweg können Gäste einen wunderbaren und besinnlichen Abend erleben und gemeinsam den besinnlichen Charakter von Weihnachten wiederentdecken. Im Gegensatz zu überfüllten Weihnachtsmärkten lädt der Christmas Garden dazu ein, in festlicher Idylle durchzuatmen und sich in aller Ruhe inspirieren zu lassen.

Umfassendes Hygienekonzept und 2G-Regelung

Im Interesse aller und aufgrund der aktuellen Entwicklungen wurde auf die 2G-Regelung (geimpft und genesen) umgestellt. Mit kontrolliertem Einlass, personalisiertem Ticketing, reduzierten Kapazitäten, Einbahnstraßenverfahren auf den kreativ gestalteten Rundwegen und einem Einlass in 30-minütigem Takt ist der Christmas Garden unter freiem Himmel ein sicheres Veranstaltungskonzept. Auf diese Weise wird Gedränge vermieden und der Abstand kann auf den weitläufigen Geländen sehr gut eingehalten werden. Die Hygienekonzepte der jeweiligen Corona-Schutzverordnungen der Bundesländer werden natürlich umgesetzt und in einigen Bundesländern übererfüllt. Es wird darum gebeten, vorab Tickets online zu kaufen, um einen kontaktlosen Einlass zu unterstützen. Die Veranstaltenden führen den Christmas Garden sicher und verantwortungsvoll durch und bitten alle für die Umstände um Verständnis.

Vom 19. November 2021 bis zum 09. Januar 2022 lädt der Christmas Garden Münster unter freiem Himmel fast täglich von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr zum Entdecken und Staunen ein

Karten gibt es auf www.christmas-garden.de, auf www.myticket.de, sowie unter 01806 - 777 111 (0,20 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz / max. 0,60 EUR/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz).