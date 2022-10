ZDF schneidet Beleidigung gegen AfD aus Laudatio

In Berlin hat am Sonntagabend die Verleihung des "Opus Klassik" stattgefunden. Dabei wurde unter anderem der bekannte Pianist Igor Levit für sein Album "On DSCH" ausgezeichnet.

Die Laudatio bei der renommierten Veranstaltung hielt der Sänger Danger Dan, der zugleich ein Freund und musikalischer Weggefährte von Levit ist. Seine Rede im Berliner Konzerthaus schloss Danger Dan mit einer Beleidigung ab: "Eine Nachricht an alle Antisemiten, Rassisten, Antifeministen und AfD-Sympathisanten vor den Fernsehgeräten: Ihr seid Vollidioten."

ZDF streicht "AfD-Sympathisanten"

Das ZDF, das die Preisverleihung aufzeichnete, schnitt später in der Mediathek das Wort "AfD-Sympathisanten" aus der Laudatio von Dan. Das ZDF nannte bis jetzt keinen Grund dafür. In den sozialen Netzwerken gibt es dafür Kritik. Von "falsch verstandener Überparteilichkeit" und "Zensur" ist die Rede. Igor Levit selbst teilte bei Twitter einen Beitrag, in dem das Wort noch nicht herausgeschnitten war. "Der Vollständigkeit halber", wie er selbst schrieb.

Der Vollständigkeit halber hier noch der Teil, der gestern beim Opus in der Laudatio gekürzt wurde. Guten Abend! pic.twitter.com/3T1VQ7Kuin — Igor Levit (@igorpianist) October 10, 2022

Auch Moderator und Satiriker Jan Böhmermann, selbst mit einer Show beim ZDF, teilte die Kritik an der Aktion des öffentlich-rechtlichen Senders.