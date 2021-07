Neues Portal „Wohnen im Münsterland“ ist online

Die Volksbank Münsterland Nord eG möchte über das Portal www.wohnen-im-münsterland.de umfassend zu den Themen Bauen, Kaufen, Finanzieren und Modernisieren informieren. Es richtet sich somit an alle Eigentümer und zukünftige Immobilienbesitzer.

Im Portal können Sie das umfangreiche Portfolio der von der Volksbank Münsterland Nord eG angebotenen Immobilien vollumfänglich einsehen. Die Makler-Dienstleistungen, die in diesem Zusammenhang angeboten werden, werden eingebracht von der Volksbank Immobilien Münsterland GmbH, ein Tochterunternehmen der Volksbank Münsterland Nord eG, das in den Aufbau des Portals eng eingebunden ist.



Damit Sie Ihre eigenen Preiskalkulationen durchführen können, finden Sie im Portal ein Tool zur Immobilienschnellbewertung. Dieses hilft Ihnen, sicherzustellen, dass Sie nicht zu teuer kaufen. Ein weiteres Angebot des Portals ist der digitale Modernisierungscheck, der Ihnen hilft, einzuschätzen, wieviel Sie zusätzlich investieren müssten, falls Sie eine Immobilie in einem sanierungsbedürftigen Zustand erwerben sollten.



Außerdem finden Sie verschiedene Tools, die es Ihnen ermöglichen, schnell und unkompliziert Ihre Finanzierungsoptionen zu kalkulieren. Falls Sie sich dafür entscheiden sollten selbst zu bauen, können Sie mit Hilfe der Tools kalkulieren, mit welchen Nebenkosten Sie rechnen müssen. Unter anderem finden Sie einen Nebenkostenrechner, einen Baukostenrechner und einen Finanzierungsrechner.



Außerdem gibt Ihnen das Portal umfangreiche Checklisten an die Hand, die Ihnen bei der Vorbereitung eines Bauvorhabens helfen können, oder informiert Sie über Details, die beim Kauf einer Immobilie beachtet werden sollten. Selbst zum Abschluss anzuratender Versicherungen finden Sie wertvolle Hinweise.



Hinzu kommen diverse weitere Services. So können Sie über das Portal beispielsweise auch eine SCHUFA-Unternehmensauskunft einholen, damit Sie - als Bauherr - in der Lage sind, Ihre potentiellen Vertragspartner besser einzuschätzen.



Als Nutzer der Plattform werden Sie begleitet von WIM. Es handelt sich um ein Akronym, das für "Wohnen im Münsterland" steht. Auf der Plattform begegnet Ihnen WIM als Hund, der Sie durch das gesamte Online-Angebot führt und Sie „an die Pfote nimmt“.



Zur individualisierten Erörterung können jederzeit auch Gesprächstermine vereinbart werden. Sollten Sie Fragen zu Spezialthemen haben, kann die Volksbank Münsterland Nord eG Kontakt zu Ansprechpartnern mit einschlägiger Expertise in der jeweiligen Sache für Sie herstellen.



Lassen Sie sich den Mehrwert des Portals „Wohnen im Münsterland“ nicht entgehen.