Ökullus - Bioland Hofgut und Bio-Lieferservice aus Münster

Das heißt Verzicht auf den Einsatz von Mineraldüngern, von chemisch-synthetisch hergestellten Pflanzenschutzmitteln sowie auf gentechnisch verändertes Saat- und Pflanzgut. Oberstes Ziel bei der Bewirtschaftung der Felder ist der Erhalt der Bodenfruchtbarkeit. Dies gelingt mit Hilfe von Gründüngung, durch lange Zeiten der Bodenruhe und durch schonende Bearbeitung.

Aus der Region

„Regional und saisonal hat bei uns Vorrang“ sagt Victoria Schulze Buschhoff. Je nach Jahreszeit werden die frisch geernteten Gemüsesorten vom Acker direkt in die Ökokisten gepackt und zu den Kunden ausgeliefert. Der Anbau von 40 verschiedenen Gemüsekulturen in Handorf ist eine gute Grundlage für einen abwechslungsreichen Speiseplan. Was nicht vom eigenen Acker kommt, wird mit Bio-Gemüse und -Obst von Erzeugern aus der Region ergänzt.

Lieferservice 100% Bio

Ökullus garantiert 100 % Bio-Qualität bei allen Produkten als einer von 50 zertifizierten ‚Ökokisten‘-Lieferbetrieben Deutschlands. Diese haben sich im Ökokistenverband zusammengefunden und halten sich an eigene strenge Verbandsrichtlinien. Sie geben Produkten von Anbau-Verbänden wie Bioland, Demeter oder Naturland Vorrang und berücksichtigen die Sortimentsrichtlinien des Bundesverbands für Naturkost Naturwaren (BNN), der viele weitere Öko-Zertifizierungen vorschreibt. Flugware ist grundsätzlich verboten.

Schonender Umgang mit Ressourcen

Bei jeder Lieferung direkt sichtbar, sind für Umverpackungen die bewusst gewählten Mehrweg-Lösungen und recyclefähige Materialien. Wird in begründeten Einzelfällen davon abgewichen, sind die eingesetzten Verpackungsmaterialien ausführlich dokumentiert. Die Anlieferung der Ökokisten erfolgt in sinnvoll geplanten Touren, so dass die Kund:innen nur wenige Kilometer auseinander liegen. Für die Fahrten werden zunehmend Elektroautos sowie Elektro-Lastenräder eingesetzt. Ein Teil des Energiebedarfs kann seit mehr als 10 Jahren über die hofeigene Photovoltaikanlage abgedeckt werden. Zugekaufte Energie besteht zu 100 % aus Ökostrom.

Klimafreundlichstellung

„Wir haben uns bewusst für den Begriff „klimafreundlich“ entschieden, da gewisse Emissionen leider nicht zu vermeiden sind. Oberste Priorität bei jeder unserer Aktionen ist immer die Vermeidung von Emissionen. Nur wo diese nicht vermieden oder reduziert werden können, kompensieren wir durch sinnvolle Maßnahmen“ erläutert Jörg Schulze Buschhoff die Unternehmensstrategie des Betriebes. Durch die Unterstützung der Kompensationsmaßnahmen des Ökokisten-Verbandes erreichte Ökullus im Jahr 2020 zum ersten Mal die Klimafreundlichstellung. Eine der Maßnahmen besteht in der Förderung einer Moorrenaturierung in Deutschland.

www.oekullus.de