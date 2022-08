Seine Stärke: Schwächen finden

Wenn ein Mensch einen Schlaganfall erleidet, muss es schnell gehen. Ein hängender Mundwinkel, ein schlaffer Arm oder plötzliche Probleme mit dem Sprechen: Dies alles sind Anzeichen dafür, dass wichtige Gehirnzentren mit Sauerstoff unterversorgt sind. Im Idealfall reagieren umsichtige Mitmenschen schnell und sorgen für einen zügigen Transport in eine Klinik. Doch damit ist es noch längst nicht getan.

Um drohende Langzeit-Schäden eines Schlaganfalls zu begrenzen, ist umgehend ein koordiniertes Eingreifen nötig. Ein Kraftakt für alle Beteiligten. Da ist zum einen die Ärzteschaft in der Notaufnahme, der Röntgenabteilung, der Intensivstation und auf den neurologischen Stationen. Sie muss zum anderen Hand in Hand arbeiten mit den dortigen Pflegekräften, die den Patienten von nun an intensiv versorgen und emotional unterstützen werden. Auch Physio- und Ergotherapeuten gehören dazu. Sie beginnen fast unmittelbar nach dem Schlaganfall und unterstützen dabei, grundlegende Fähigkeiten wie das Gehen oder die Feinmotorik wieder zu erlernen. Nicht zuletzt übernehmen auch die Logopäden eine wichtige Funktion, indem sie nicht nur das Sprechen, sondern auch das überlebenswichtige Schlucken trainieren. Seelsorge und Sozialarbeit komplettieren das Programm, das jedem Schlaganfall-Patienten angeboten werden sollte.

Bei so vielen miteinander arbeitenden Berufsgruppen verwundert es nicht, dass in einer so großen Klinik wie dem Universitätsklinikum Münster (UKM) Absprachen zuweilen schwierig sein und dadurch Lücken in der Versorgung entstehen können. Hier setzt die Stabsstelle Pflegewissenschaft des UKM an, indem sie seit 2018 mehrere Stellen für sogenannte Advanced Practice Nurses geschaffen hat, kurz APN. Jan Röttgers ist einer dieser Pflegeexperten. Sein Schwerpunkt ist es, die Versorgung von Schlaganfall-Patienten zu verbessern. Nach seinem vierjährigen dualen Pflegestudium in Rheine kennt er sich mit deren Bedürfnissen genauso gut aus wie mit den Herausforderungen der Pflege und den täglichen Abläufen im Krankenhaus. Nach seinem Examen hat er mehrere Jahre als Gesundheits- und Krankenpfleger in Dortmund und Münster gearbeitet. „Ich hatte danach Lust, mich weiter fortzubilden, da war die Stabsstelle der richtige Anlaufpunkt für mich.“ Es folgte also ein Masterabschluss in Pflegewissenschaften.

Leben in der "Stroke-Unit"

Nun ist er wieder auf den neurologischen Stationen unterwegs, als APN. Zuhause fühlt er sich auf der Stroke Unit. Das ist die Station, wo die Patienten unmittelbar nach dem Schlaganfall intensivmedizinisch betreut werden. Wöchentlich arbeitet er dort im Schichtdienst direkt am Patienten. Den Rest der Zeit rotiert er über die anderen Stationen des Fachbereiches. So bekommt Röttgers einen Überblick über den gesamten Weg von Aufnahme bis Entlassung, dessen nachträgliche Analyse helfen kann, Schwachstellen in der Versorgung aufzudecken.

Mit diesem etwas anderen Blick auf den Krankenhausalltag ist es ihm bereits gelungen, neue Konzepte zu eta­blieren. So hat er zum Beispiel mit der Abteilung Demenzsensibles Krankenhaus ein Instrument entwickelt, mit dem das Risiko abgeschätzt werden kann, ob ein Patient ins Delir fällt. Diesem Zustand von Verwirrtheit und Aufmerksamkeitsverlust, oft verbunden entweder mit Angst oder Aggression, gilt es unbedingt vorzubeugen. Ein frühes Erkennen mithilfe des neuen Screenings ist sehr wichtig, betont Nina Kolbe, Leiterin der Stabsstelle Pflegewissenschaft und Mentorin für das APN-Programm. Dadurch könnten Spätfolgen abgewendet, die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus reduziert und die Kosten geringer gehalten werden.

Etwas weniger Theorie, dafür mehr Praxis kann Röttgers während der Pflegevisiten umsetzen, die er mehrmals wöchentlich begleitet. Hier geht er gemeinsam mit dem zuständigen Pflegepersonal durch die Patientenzimmer. Manchmal fallen während dieses zusätzlichen Austausches Probleme auf, die im hektischen Stationsbetrieb sonst unerkannt blieben.

Schleppende Erholung

In einem der Zimmer liegt eine Patientin, die vor einigen Tagen einen schweren Hirninfarkt erlitten hat. Die Erholung schreitet nur langsam voran, mittlerweile kann sie wieder auf Ansprache reagieren, auch wenn ihr das Sprechen weiterhin schwerfällt. Die Kommunikation gestalte sich daher schwierig, berichtet die im Frühdienst zuständige Kollegin. Auch leide ihre Patientin an einer motorischen Apraxie.

Ein eigenständiges Trinken ist dabei zum Beispiel unmöglich: Die Patientin kann ihren Arm zwar frei bewegen, hat aber schlichtweg vergessen, wie man einen Trinkbecher zum Mund führt. Es hapert also schon am Entwurf des Bewegungsablaufes, der im vom Schlaganfall betroffenen Gehirnzen­trum verarbeitet wird. Geduldig führt Röttgers ihre Hand daher immer wieder zum Mund, um so den Bewegungsablauf zu schulen. Außerdem lagert er die Patientin mit der Kollegin neu. Indem sie Kissen gezielt unter den Knien und im Rücken platzieren, fallen Mobilisierungsübungen und das Atmen etwas leichter.

Optimistisch in die Zukunft

Auch zwischen den verschiedenen Berufsgruppen hat sich die Kommunikation durch die neuen wöchentlichen Fallbesprechungen verbessert, an denen verschiedene Professionen beteiligt sind. Besonders bedürftige Patienten werden von Röttgers herausgefiltert und gemeinsam diskutiert. Dabei geht es um die soziale Situation genauso wie um pflegerische Probleme wie um die Ernährung. Auch die immer häufiger aufkommende ethische Frage, wie viel an medizinischen Maßnahmen man einem schwer kranken Menschen zumuten darf, wird beleuchtet. Mithilfe seiner Ausbildung zum ethischen Moderator kann Röttgers hier in enger Zusammenarbeit mit Kollegen der Palliativmedizin dazu beitragen, ein gutes Maß zu finden. „Es gilt immer abzuwägen, welche Maßnahme noch gewünscht und was überhaupt sinnvoll ist“, erklärt Röttgers. Auch mit den Angehörigen steht der APN dazu in engem Kontakt und begleitet die ersten Schritte zurück in die Normalität. Von seinen Kollegen wird die Arbeit Röttgers gut angenommen. So ist er bei Fragen immer beratend zur Stelle. „Viele Ideen kommen aber auch aus dem Team heraus“, freut er sich über den Austausch.

Das niederländische und amerikanische Gesundheitssystem setzen schon seit Langem auf eine Akademisierung der Pflege und dienten dem Modell des APN somit als Vorbild. „Meine Rolle ist so spezifisch auf das Patientenkollektiv angepasst, dass es sie im UKM nicht noch ein zweites Mal so gibt“, berichtet Röttgers stolz. Auch Kolbe zeigt sich zufrieden mit den Erfolgen seit der Eta­blierung und freut sich: „Wir sehen einen extremen Mehrwert für die Patientengruppen.“ Mittlerweile gibt es noch zwei weitere APN-Stellen in kritischen Bereichen der Uniklinik Münster, und es sollen mit der Zeit noch mehr werden. „Das wächst“, ist sich Kolbe sicher.