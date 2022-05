Immobilienexpertise mit Zukunft.

Ihre Herzen schlagen höher, wenn es um Wohnträume in Münster und dem Münsterland geht: Seit 25 Jahren vermitteln die Immobilienexpertinnen und -experten der Sparkassen Immobilien GmbH die schönsten Orte zu einem neuen Zuhause. Ganz gleich, ob es die kleine Eigentumswohnung am Ortsrand oder die Villa am Aasee sein soll.

Zu diesem besonderen Jubiläum haben wir uns zum Interview mit dem Gründungsgeschäftsführer Bernd Stefer und der aktuellen Geschäftsleitung um Achim Friedrich, Lars Mönig und Anna Schulte-Werning getroffen.

Redaktion: Herr Stefer, können Sie sich noch an die Geburtsstunde der Sparkassen-Immobilientochter erinnern?

Bernd Stefer: Aber natürlich. Als LBS-Immobilien-Gebietsleiter in Münster habe ich jahrelang schon sehr eng mit der damaligen Sparkasse Münster zusammengearbeitet. Irgendwann entstand die Idee seitens der Sparkasse, sich mit einer eigenen Immobilientochter am Markt zu platzieren. 1997 sind wir dann gleich mit einem tollen Team, das sich im münsterschen Gebiet bestens auskannte, gestartet. Unser Fokus lag dabei besonders auf der Vermittlung privater Wohnräume.

Herr Friedrich, Sie haben die Geschäftsführung dann 2005 von Bernd Stefer übernommen. Wie hat sich Ihr Unternehmen seither entwickelt?

Achim Friedrich: Im Laufe der Jahre konnten wir mit unserem Team an Expertinnen und Experten auf dem perfekt vorbereiteten Firmenfundament aufbauen und weitere Spezialbereiche bilden. Dazu zählen heute die Vermittlung von Bestandsimmobilien, die Kooperation mit Bauträgern zum Schaffen neuer Lebensräume und auch der Investment- und Gewerbebereich. Bereits von Anfang an setzen wir auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen der Sparkasse Münsterland Ost.

Wie hat sich die Immobilienvermittlung in den letzten Jahren verändert?

Bernd Stefer: Früher haben wir Immobilien hauptsächlich über Verkaufsanzeigen in der Zeitung publik gemacht. Exposés wurden dann per Post versendet – das konnten manchmal auch mehrere hundert Stück pro Immobilie sein. Danach wurde dann besichtigt.

Lars Mönig: Das hat sich heute komplett gewandelt. Die Immobilienpräsentation ist wesentlich digitaler geworden.

Wie lautet da Ihr Erfolgsrezept?

Lars Mönig: Exposés werden per E-Mail versendet, die Immobilien mittlerweile neben den klassischen Zeitungsanzeigen auch fokussiert online beworben und auf digitalen Aushängen präsentiert. Mit dem visuellen Rundgang können sich Interessierte bei Bestandsimmobilien vor der eigentlichen Besichtigung die Räumlichkeiten ganz bequem per Video von zuhause aus ansehen und so besser einschätzen ob diese den eigenen Wünschen entspricht. Visualisierungen und der Einsatz von VR-Brillen geben schon früh Einblicke in Neubauprojekte.

Welche Meilensteine gibt es in der bisherigen Unternehmensgeschichte?

Achim Friedrich: Seit unserer Gründung konnten wir weit über 8.000 Immobilien in Münster und im Kreis Warendorf vermitteln. Neben Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften und Eigentumswohnungen umfasst unser Portfolio auch Mehrfamilienhäuser und exklusive Immobilien. Zu den Meilensteinen gehören auch die Projektentwicklung des Quartier M1auf dem früheren Beresa-Gelände in Mecklenbeck. In 300 Wohnungen und 34 Reihenhäusern haben viele Familien ein neues Zuhause gefunden.

Foto: Andreas Loechte

Was zeichnet Ihr Unternehmen aus?

Anna Schulte-Werning: Wir setzen sehr auf die Weiterbildung unseres Teams und sind besonders stolz darauf, dass einige Kolleginnen und Kollegen uns von Anfang an die Treue halten. Seit 2007 sind wir Ausbildungsbetrieb und mittlerweile finden sich viele frühere Auszubildende nach einem ergänzenden Studiengang bei uns in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen wieder.

Achim Friedrich: Und das überaus erfolgreich: Mit Lars Mönig und Anna Schulte-Werning verstärken einstige Auszubildende heute unsere Geschäftsleitung.

Welche Veränderungen und Herausforderungen sind in den nächsten Jahren auf dem Immobilienmarkt zu erwarten?

Achim Friedrich: Die letzten Jahre haben uns deutlich gezeigt, dass potentielle Verkäuferinnen und Verkäufer neben dem Fachwissen und der langjährigen Berufserfahrung unserer Expertinnen und Experten auch ein individuelles, auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Vermarktungskonzept fordern. Dabei liegt verstärkt ein klarer Fokus auf den digitalen Vermittlungswegen, die den Verkauf der Immobilie aber auch den Käufern den Weg zum Eigenheim noch weiter erleichtern.

