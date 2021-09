Großartige Gewinne im MAIsterhaften Monat und 20 attraktive Aktionsangebote

undefined im MAIsterhaften Monat

Für den perfekten Start in den Frühling verlosen wir VIP-Eintrittskarten für die Domplatz-Shows auf dem Stadtfest, eine Segway Fun-Tour, eine Ballonfahrt, ein Vier-Gänge-Menü, Wertgutscheine für ein Frühstücksbuffet, ein All American BBQ Buffet oder ein Magic Dinner und vieles mehr… Jetzt mitmachen unter www.stadtwerke-muenster.de/maisterhaft

Erleben Sie Münster mit der PlusCard!

Unsere Angebote machen Lust auf Kino, Kochen, Essen gehen. Auf Vergünstigungen bei Cocktails, Rikscha-Fahrten und romantischen Ruderbootausflügen auf dem Aasee. Und nicht zuletzt auf Musical und Varieté.

Sie wollen sich aktiv betätigen? Machen Sie sich fit für den Frühling und die Badesaison beim vergünstigten Fitness-Training. Nutzen sie Vergünstigungen beim Einkauf eines neuen Schwimmbad-Outfits und Sportartikeln oder beim Einkauf Ihres Garten- und Baubedarfs. Entdecken Sie zwanzig brandneue Angebote und die gesamte PlusCard Bonuswelt. Fordern auch Sie Ihre PlusCard an – kostenlos für Kunden der Stadtwerke Münster - unter www.stadtwerke-muenster.de/maisterhaft oder im Kundenportal

PlusCard – besondere Momente zu besonderen Preisen

Im neuen PlusCard-Gutscheinheft und auf der PlusCard Internetseite finden Sie alle Angebote und Aktionsgutscheine für Events, Gastronomie, und Shopping. Hier eine Auswahl unserer „Mailights“:

undefined mit PlusCard-Aktion - pay what you want

Im Allwetterzoo Münster kann man fast 3.500 Tiere hautnah erleben. An 365 Tagen im Jahr. Bei jedem Wetter. Nutzen Sie als PlusCard-Inhaber den Aktionstag am 19. Mai: Sie bezahlen, was Sie wollen – entscheiden Sie selbst, ob Sie beim Eintrittspreis sparen oder großzügig aufrunden wollen.

Stadtfest 2019 – 2 für 1 Eintrittskarten und VIP Option sichern

Mit den 2 für 1 PlusCard-Tickets erleben Sie die Domplatz-Top-Acts beim diesjährigen Stadtfest Münster Mittendrin zum halben Preis. Erwerben Sie 2 Tickets zum Preis von zusammen nur 13,90 €.

PlusCard Nutzer haben die zusätzliche und exklusive VIP-Option: Erleben Sie die Domplatz-Shows von Lost Frequencies und Josh als VIP. Genießen Sie den PlusCard VIP Bereich, freie Getränke und Fingerfood zum Preis von nur 20 € pro Person.

Beide Angebote sind nur online erhältlich unter https://www.pluscard.ms und nur solange der Vorrat reicht.

Kino-Spaß im Cineplex mit 2 für 1 Ticket

Die ersten 1000 PlusCard-Inhaber erhalten mit dem Angebotsgutschein zwei Kinokarten für dieselbe Vorstellung zum Preis von einer Karte.

Diese und weitere Rabatte, Events und alle aktuellen Angebote nutzen Sie mit Ihrer Stadtwerke Münster PlusCard. Alle Infos finden Sie auf unserer Internetseite unter www.stadtwerke-muenster.de/maisterhaft