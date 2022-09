Richtig heizen: Zehn Tipps für den Herbst und Winter

<strong>Lüften Sie mit Plan und Verstand</strong>. Mehrmals täglich kurz stoßlüften, ist das richtige Rezept. So wird die Luft schnell ausgetauscht, ohne die Wände auszukühlen. Lassen Sie beim Stoßlüften ruhig kurz Durchzug entstehen. Auf keinen Fall sollten Fenster dauerhaft auf Kippe gestellt werden. Drehen Sie Ihre Thermostatventile vor dem Lüften zu. Der beste Zeitpunkt zum Lüften ist dann, wenn zuvor viel Feuchtigkeit entstanden ist: Im Schlafzimmer nach dem Aufstehen, in Bad nach dem Duschen und in der Küche nach dem Kochen.

Foto: picture alliance/dpa | Christoph Schmidt