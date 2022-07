Am liebsten entlang der Weser

Familie Dahme reist per Rad - aus Überzeugung

Horstmar

Wenn es gut läuft, warten sie mit der Frage bis nach dem Frühstück. In schlechten Fällen kommt sie allerdings direkt nach dem Aufstehen. Und allermeistens stellen sie die jüngsten in der Familie – voller Erwartungen an den neuen Tag, der ein Stück der großen Ferien ist. „Was m...

Von Michaela Töns