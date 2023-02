Ausprobiert: Mit dem Lastenrad und zusätzlichem Licht durch Münster

Helles Fernlicht nach vorne, rotes Bremslicht nach hinten: Wie im Pkw-Verkehr kann auch auf der Leeze mit Lampen mehr Sicherheit hergestellt werden. Was können die Lichter? Wir haben uns das passende E-Bike ausgeliehen und den Test in Münster gemacht.

Ein Lastenrad mit Fern- und Bremslicht hat sich unser Volontär Luca Pals beim Fachgeschäft „Drahtesel“ an der münsterischen Promenade ausgeliehen.

Das Lastenrad ist knapp zwei Meter lang und besonders vorne deutlich breiter als eine übliche Leeze. Ich biege während des Feierabendverkehrs auf die Promenade ab – schon das ist für Neulinge wie mich ein Abenteuer an und für sich. Allein das Zubehör macht mir für die einstündige Probefahrt Hoffnung: Vorne ist ein zusätzliches Fernlicht installiert. Hinten soll ein extra Bremslicht für mehr Sichtbarkeit sorgen. Aber: Was bringt dieses Zubehör in der dunklen Jahreszeit? Wir haben den Test gemacht.