Clever beladen, entspannter fahren

Unterwegs mit Zuladung: Clever beladen lässt sich in Taschen, die am Rad verteilt sind, einiges an Beladung mitnehmen.

Bevor es ans Packen geht, sollte man allerdings zwei wesentliche Dinge abklären, wie Nikola Rosenbaum vom „Drahtesel" aus Münster verrät. „Jedes Fahrrad hat ein zulässiges Gesamtgewicht, welches sich aus dem Gewicht des Fahrers UND des Gepäcks zusammensetzt. Dies liegt üblicherweise zwischen 120 und 140 Kilogramm. Je nachdem also, wie schwer der Fahrer oder die Fahrerin ist, muss man das bei der Zuladung berücksichtigen“, sagt die Expertin.

Speichen, Laufräder und der Rahmen sind nur bis zu eben jenem Maximalgewicht belastbar. Bei Überladung können sie Schaden nehmen. Gleiches gilt auch für den Gepäckträger, auch er darf nur bis zu einem je nach Bauart entsprechenden Gewicht beladen werden. „Gute Vierpunkt-Gepäckträger haben eine Zuladung von bis zu 25 Kilogramm“, sagt Rosenbaum. „Sie sind jeweils zweimal an der Achse und an der Hinterradstrebe verschraubt und sind auch bei Beladung stabil.“ Letzteres schlägt sich speziell bei längeren Touren beim Fahrkomfort nieder.

Bei Tourenrädern lassen sich auch Frontgepäckträger, sogenannte Lowrider, anbringen. Die passenden Taschen hierfür haben ein Volumen von etwa 10 bis 15 Litern. Optimalerweise finden dort leichte Ausrüstungsgegenstände Platz, damit das Lenkverhalten nicht leidet", sagt Rosenbaum. Je tiefer der Schwerpunkt, desto angenehmer die Lenkbewegung.

Die hinteren Taschen haben ein Fassungsvermögen von 20 bis 30 Litern. „Gute Taschen haben ein Hakensystem, das selbst-arretierend ist. Das bedeutet, dass ein Mechanismus den Haken schließt, sobald man die Tasche an die Strebe des Gepäckträgers hängt. Bei einfachen Hakensystemen bestünde die Gefahr, dass sich die Tasche bei einem Schlagloch oder einem Bordstein löst und herunterfällt oder schlimmstenfalls in die Speiche gerät. Beim Kauf solcher Taschen sollte man auch den Durchmesser des Gepäckträgerrohres berücksichtigen - gute Taschen haben ein Hakensystem, das anpassbar ist.

Auch eine Lenkertasche kann bei längeren Touren sinnvoll sein, wie Rosenbaum erklärt: "Dort lassen sich Wertgegenstände wie Handy, Schlüssel und Portemonnaie unterbringen und bei einer Pause schnell und unkompliziert mitnehmen. Dann braucht man nicht in den größeren Taschen zu wühlen.“

Mittlerweile gibt es einen neuen Trend, das Bikepacking. Für diese sportliche Räder, meist ohne Gepäckträger, gibt es spezielle Gepäcktaschen. Diese sind mit bestimmten Aussteifungen versehen und lassen sich mit Klettbändern am Oberrohr, an der Sattelstange oder am Lenker anbringen. Zuladung und Volumen sind bei diesen Modellen entsprechend kleiner. Weil man anders als beim Wanderrucksack das Gewicht nicht unmittelbar auf dem Rücken hat, neigen einige Fahrer dazu, ihr Rad zu überladen. Davor warnt Rosenbaum: „Man sollte sehr genau überlegen, was man an Ausrüstung braucht, und was nicht. In der Ebene macht sich das vielleicht noch nicht so bemerkbar, aber sobald es bergauf geht, spürt man jedes Kilogramm.“

Beim Packen gilt ansonsten: Schwere Gegenstände nach unten, leichte Dinge obenauf. Damit das Rad ausbalanciert ist, sollte man beide Seiten gleich beladen. „Lieber zwei halbvolle Taschen - als eine einzelne, die bis obenhin total vollgestopft ist“, sagt Rosenbaum.