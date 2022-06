Der Randonneur

Diese Fotos. Sie sagen alles auf einmal und viel mehr, als es ein noch so detaillierter Bericht über die Randonneure auf ihrem Fahrradmarathon Paris-Brest-Paris vermöchte. Die Fotos zeigen Norbert Plöger 2019 am Ziel, nach 1200 Kilometern, die ihn ohne Stopp von Paris nach Brest in der Bretagne und zurück in die französische Hauptstadt geführt haben. Norbert Plöger hat sie selbst gemacht. Selfies, die ein hageres Gesicht zeigen, in diesem Moment zu keiner Mimik in der Lage. Die Erschöpfung hat sich in tiefen Linien in sein Gesicht gebrannt. Doch die Augen konterkarieren die Müdigkeit. Sie erzählen Geschichten über den ersten Blick auf den tiefblauen Atlantik, über satte Landschaften und Gespräche mit Menschen, die so ticken wie er. Wenn Plöger sie sieht, sagt er meistens nur dies: „Oh Gott, Norbert!“ So sieht ein Mensch aus, nachdem er tagelang jedes mentale Tief erfolgreich niedergekämpft hat.

„ Es gibt immer mentale Tiefs. Und es ist interessant, dass man es schafft, sich aus dem Tief herauszuwinden. “ Norbert Plöger

Der Nottulner ist also ein Randonneur, das Mitglied einer informellen internationalen Gruppe, die regelmäßig Marathontouren auf dem Rad ausrichtet, „Brevets“, wie die Langstreckenfahrer sie nennen. Paris-Brest-Paris gilt als Highlight inklusive Bilderbuchlandschaftsromantik und Franzosen, die die Randonneure am liebsten umarmen würden. Welches andere Land feiert schon Langstreckenfahrer mit Fähnchen, selbstgemalten Plakaten und Fahrradkunstwerken am Rand der Route? Das schaffen nur begeisterte und begeisternde Franzosen.

Ein Frühsommertag in Nottuln. Der 62-Jährige hat auf der Terrasse seines Gartens die vier Räder platziert, die er am häufigsten nutzt. Das aerodynamisch geformte Velomobil, das mit seiner Carbonumkleidung entfernt an eine Seifenkiste erinnert. Es wiegt 22 Kilo und ist mit einer durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern für Langstreckentouren bestens geeignet. Daneben ein Mountainbike mit 60-Millimeter-Bereifung für Extremtouren, ein elf Kilo leichtes Rennrad, das Plöger seine „Bergziege“ nennt, und schließlich das amerikanische Liegerad mit körperlich angenehmer Sitz-Liege-Position und knapp elf Kilo Gewicht. „Das setze ich für Großbritannien ein“, sagt der Nottulner.

Norbert Plöger, der Randonneur Norbert Plöger aus Nottuln unternimmt Extremtouren mit seinen Rädern. Sein Ziel im August: Großbritannien. Dort will er einen Fahrradmarathon von London nach Edinburgh und zurück absolvieren. Mit diesem amerikanischen Modell. Foto: Christoph Hipp Vier Räder nutzt er am häufigsten - darunter dieses rundum mit Carbon verkleidete, das einer Seifenkiste ähnelt. Foto: privat Sein Auto nutzt Plöger höchst selten. Arbeitswege, Fahrten zu Freunden und in der Freizeit: Fast alle Wege legt er per Rad zurück. Foto: privat Norbert Plöger aus Nottuln unternimmt Extremtouren mit seinen Rädern - gern auch mit Passagieren. Foto: privat

Großbritannien? Randonneure auf der ganzen Welt trainieren gerade für das britische Gegenstück zum Brevet Paris-Brest-Paris. Es ist mit 1500 Kilometern Tourstrecke noch anspruchsvoller, muss in 125 Stunden überwunden werden und beginnt am 7. August. Die Strecke: London-Edinburgh-London mit 14 000 Höhenmetern; 14 Kilometer also, die nur nach oben führen. An sich vollkommen verrückt. Warum setzt sich ein Mensch einer solchen Strapaze aus?

Plöger hat oft darüber nachgedacht und dann besonders eindringlich, wenn er in seinem Velomobil oder auf seinem Liegerad saß und sicherheitshalber wieder seinen Puls maß, um sicherzugehen, dass er weitermachen konnte. Ein Kampf gegen sich selbst, den er gewinnen will? Zweifellos. Und genauso sehr auch dies: „Es gibt immer mentale Tiefs. Und es ist interessant, dass man es schafft, sich aus dem Tief herauszuwinden.“ Mit positiven Gedanken beispielsweise, mit der Aussicht auf das Ziel und mit vorausschauender Ernährung. „Trink, wenn du nicht durstig bist, und iss, wenn du keinen Hunger hast“, empfiehlt Plöger. Auf den Langstrecken ernährt er sich von Trockenobst und Nüssen.

Der 62-Jährige blättert in seinen Tourenbüchern und findet Fotos des Hanse-Brevets Berlin-Brandenburg. 1000 Kilometer lang, zurückgelegt im Dauerregen, der schmerzhaft auf sein Gesicht fiel. Die bislang erfolgreichen Strategien – Erinnerungen an Landschaftsbilder, positive Gedanken – funktionierten nicht mehr. Plöger gelang es immer weniger, sich von seiner Frustration abzulenken. Und dann schloss sich ihm ein anderer Randonneur an, mit dem er stundenlang sprach. Über die Welt, über Religion, Philosophie. Und dabei regnete es weiter. Die beiden Männer nahmen es kaum zur Kenntnis.

Plöger ist Radwanderer seit 2007. Damals suchte der Apotheker nach einem Stressventil und begann, die gut 30 Kilometer lange Strecke von Nottuln bis zu seiner Arbeitsstelle in Greven mit dem Rad zu fahren. Das Konzept gelang – und verblüfft seine Kollegen noch immer: „Mensch, Herr Plöger. Es ist Montagmorgen – und Sie strahlen…!!“