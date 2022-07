Eine Fundgrube

Tourentipps für Radtouren gibt es mittlerweile viele. Nicht nur in gedruckter, sondern auch in digitaler Form. Dieser liebevoll gestaltete Band einer neuen Reihe aus dem Kompass-Verlag macht Lust, wieder ein echtes Buch in die Hand zu nehmen. Und natürlich Appetit auf die 21 1/2 Tourenvorschläge, die enthalten sind.

Von Stefanie Meier