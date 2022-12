Fahrrad = Münster

Klar, dass für unseren "Fahrtwind"-Newsletter noch ein weiteres Kriterium hinzukommt. Irgendwie sollen die Geschenke auch etwas mit dem Thema "Fahrrad" zu tun haben. Kein Problem, denn Münster und Fahrrad, das gehört doch irgendwie zusammen.

Und so hat auch Lena Baldus ein Fahrad-Motiv in ihrem Programm. Die Illustratorin verkauft unter ihrem Label "Lenaline" Postkarten, Aufkleber, Taschen, Poster und Emaillebecher in einer kleinen Hütte auf dem nachhaltigen und regionalen Weihnachtsmarkt auf dem Harsewinkelplatz - also "an den Kirschen". Die Liebe zum Fahrrad ist bei der gebürtigen Hansellerin familiär bedingt. "Ich schraube gerne mit meinem Bruder an alten Fahrrädern herum", erzählt sie. Und so ist es nur folgerichtig, dass ihr in schwarz-weiß gezeichnetes Fahrrad auch ein wenig Vintage-Charme versprüht. Sie sei allerdings ein wenig erstaunt gewesen, dass das Motiv auf dem Weihnachtsmarkt so gut läuft. "Ich dachte, die Münsteraner hätten schon genug vom Fahrrad", gesteht sie. Doch weit gefehlt, das Fahrrad ist der Renner, es schlägt sogar die weihnachtlichen Wintermotive. Gerne werde es auch von ehemaligen Stunden gekauft, die so "ein schönes Gefühl und eine Erinnerung an die alte Unistadt mitnehmen", hat die 26-Jährige beobachtet.

Ein Hauch von Picasso für ein münsterisches Fahrrad. Die so bedruckten T-Shirts kommen überall gut an, freut sich Kowe-Inhaberin Azra Durakovic auf dem nachhaltigen Weihnachtsmarkt. Foto: Kowe

Auch schräg gegenüber bei "Kowe" ist das Fahrrad-Motiv der Topseller. Am Stand von Azra Durakovic dreht sich alles um Kleidung - denn das ist die Übersetzung des Masematte-Wortes "Kowe". Die Firma ist ganz jung, exakt so alt wie der diesjährige Weihnachtsmarkt: am 28. November gingen die ersten Produkte über den Tisch der Weihnachtsmarktbude. Es gibt T-Shirts und Hoodies aus fair gehandelter Baumwolle mit Münster-typischen Motiven. Mit dabei ist der Hafen-Kran der Stadtwerke, der Prinzipalmarkt und klar, das Fahrrad. Gezeichnet hat die Leeze der Freund der Firmeninhaberin. Inspiriert von Picasso ist das Rad in einem Zug gezeichnet und "kommt überall gut an", freut sich Azra Durokovic. Die junge Firmeninhaberin ist flexibel und hat schnell noch eine Ladung T-Shirts mit dem Fahrrad-Motiv geordert - diesmal allerdings ohne den kleinen Münster-Schriftzug neben dem Fahrrad. "Damit können wir dann viele Holländer glücklich machen", erzählt sie mit einem Augenzwinkern. Bedruckt wird die Kleidung in Nienberge, so dass der Nachschub auch schnell am Stand in der Innenstadt ist. Auch hier hat "Kowe" auf kurze Wege im Sinne der Nachhaltigkeit geachtet.

Wer also beim Bummel über den nachhaltigen Weihnachtsmarkt nach Geschenken mit Fahrrad-Motiven Ausschau hält, wird mindestens bei diesen zwei Ständen fündig. Denn auch an den anderen Buden findet sich bei genauerem Hinsehen noch das ein odere andere zum Thema Zweirad. Wer hier zuschlägt, kauft bei Herstellern aus der Region - das und das Aussuchen macht garantiert auch dem Schenkenden Spaß.