Generalüberholt, gebraucht, günstiger

Refurbished – ein Schlagwort, das vor allem auf Kommunikationselektronik prangt, taucht immer häufiger im E-Bike-Markt auf. Handys tragen das Prädikat, auch Laptops sind „refurbished“, nämlich aufgemöbelt, aufgefrischt, überholt. Und jetzt eben auch Pedelecs. Das klingt nach Nachhaltigkeit, vor allem aber nach einer logischen Konsequenz in einem Segment des Fahrradmarktes, in dem die motorisierten neuen Räder durchaus den Wert gebrauchter Kleinwagen haben können.

Was bei Autos längst Standard ist, wird auch für Radfahrer, die sich ein E-Bike zulegen möchten, zur Option. Für René Filippek vom ADFC ist nämlich vor allem das Argument des günstigeren Preises das schlagkräftigste, wenn es um den Charme refurbishter E-Bikes geht. „Gebrauchte E-Bikes sind erschwinglicher“, hält er fest. Engpässe in den Lieferketten und der Ukraine-Krieg hätten die Preise neuer E-Bikes in die Höhe getrieben. Überholte Gebrauchte seien da eine attraktive Alternative zum Rad frisch vom Band. Zumal die Händler in der Regel ein Jahr Garantie, manchmal auch zwei Jahre auf Motor und Akku zusichern.