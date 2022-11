Komfortabel soll es sein

Wie eine Spinne hockt die Altstadt von Münster in ihrem Netz. Die Promenade ist der Ring, der alles zusammenhält und auf den alle Velorouten aus dem Umland zusammenlaufen. Das was auf der Karte wie ein Spinnennetz aussieht, ist im wahren Leben die logische Anbindung von Münster-nahen Kommunen an das Oberzentrum für Radfahrpendler.

Elf Kommunen sind oder werden künftig an Münster über Velorouten für Radpendler besser angebunden. Von Greven im Norden, sind - im Uhrzeigersinn - Ostbevern, Telgte, Everswinkel, Sendenhorst, Drensteinfurt, Ascheberg, Senden, Nottuln, Havixbeck und Altenberge die Endpunkte der 14 geplanten Velorouten rund um Münster. Sie alle liegen zwischen 14 - Telgte - und 22 - Ascheberg - Kilometer von Münster entfernt.

Doch was ist eine Veloroute? Wodurch zeichnet sie sich aus? "Bei den Velorouten orientieren wir uns vorwiegen am Bestand. Das was da ist, wird verbessert", sagt Matthias Herding. Der Referent des münsterischen Stadtbaurats Robin Denstorff legt Wert auf die Tatsache, dass Velorouten keine Hochgeschwindigkeitsstrecken sind. "Es geht hier nicht um hohe Geschwindigkeit", betont er. Velorouten sollen "attraktive und komfortable Radwege sein, auf denen Radfahrende sicher und möglichst störungsfrei zwischen Heimatort und Ziel pendeln können." Durch diese pragmatische Vorgabe lassen sich Velorouten viel schneller planen und damit auch flotter umsetzen, als die mit hohen Vorgaben belasteten Radschnellwege.

Ein Merkmal der Velorouten ist außerhalb von Ortschaften die beidseitige Markierung mit weißer Farbe an den Rändern des Radwegs. Damit fällt die Orientierung leichter, gerade auch in der dunklen Jahreszeit. Darüber hinaus gibt es für die Velorouten-Radwege Mindestbreiten, die sich danach richten, ob der Radweig in eine oder in beide Richtung befahren wird. Soll ein Radweg in beide Richtung befahren werden ist er drei Meter breit und hat neben den durchgehenden weißen Markierungen an den äußeren Rändern auch eine gestrichelte Linie in der Fahrbahnmitte. Diese Linie soll den Begegnungsverkehr erleichtern. Als Belag ist glatter Asphalt oder Betonsteinplaster vorgesehen. Schlaglöcher oder Schäden von Baumwurzeln sollten nicht vorkommen - ein Wunsch, den jeder Radfahrer nachvollziehen kann. Eine Beleuchtung ist "angestrebt", wird im Konzept der Velorouten aber auch schon wieder eingeschränkt. Denn es ist eben nicht alles finanzierbar.

Das Spinnennetz der Velorouten rund um Münster. Foto: Stadt Münster und Lisa Stetzkamp

Bei den Bauarbeiten stoßen die Planer auf die gleichen Schwierigkeiten wie derzeit auf allen Baustellen. „Facharbeitermangel und Materialknappheit betrifft auch die Velorouten“, stellt Matthias Herding fest. Trotzdem wird derzeit an vielen Stellen im Münsterland gebaut, mal gibt es einen Lückenschluss zwischen Ascheberg und Davensberg, mal einen neuen Radweg zwischen Gimbte und Sprakel. Nicht alle Radwege gehören zum Projekt Velorouten, aber das ist dem Radfahrer in letzter Konsequenz wohl auch egal. Hauptsache, er kommt bequem und komfortabel ans Ziel.

Aktuell entsteht am münsterischen Bohlweg, dort entsteht im Zuge der Veloroute nach Telgte eine Fahrradstraße. Als eine der abschließenden Arbeiten wird bald der rote Fahrbahnbelag aufgetragen. „Wir rechnen damit, dass hier im nächsten Monat die Veloroute nach Telgte durchgängig befahrbar und in großen Teilen über den angestreben Veloroutenstandard verfügen wird“, freut sich Matthias Herding. Das wäre damit die erste Veloroute in der Region. Wie weit der Stand der Dinge auf den anderen Routen ist, lässt sich auf auf der Webseite des Projektes erfahren. www.veloregion.de