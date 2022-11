Mit Routine und gutem Material

„Ganz wichtig: Anschließen und nicht nur abschließen“, schreibt der Pressedienst Fahrrad (Pd-F) in einer Mitteilung. Ein Rad, das nicht an einen festen Gegenstand gekettet sei, lasse sich einfach wegtragen und das Schloss später in Ruhe andernorts knacken. Und ein Schloss ist immer nur so gut wie sein Konterpart. „Ein morscher Zaun oder ein dünnes Stäbchen sind schneller geknackt als das Schloss. Idealerweise finden Fahrradfahrerinnen und -fahrer Anlehnparker vor“, erklärt Andreas Hombach vom Stadtmöblierer WSM. Verbreitet sind große Bügel mit einer oben angebrachten Schließöse, deren Verwendung verhindert, dass zum Beispiel der Boden einem Bolzenschneider Gegendruck geben kann.

Entscheidend: Schließzylinder und Material

Lange Jahre galt: Etwa ein Zehntel des Fahrradpreises solle das Schloss kosten. Bei Preisen für E‑Bikes von mittlerweile 3000 Euro aufwärts allerdings schwer zu realisieren. Das Preisgefüge bei Schlössern beläuft sich zwischen 20 bis etwa 200 Euro. Bei Schlössern mit besonderen Funktionen wie Alarmanlage oder smartem Schloss können die Preise höher sein. Die teureren Modelle verfügen neben schwer zu durchtrennendem Material auch über hochwertige Schließzylinder. Nicht zu unterschätzen sei die Signalwirkung eines wehrhaften Schlosses, setzt der Pd-F fort. Wer sein hochwertiges, neues Rad noch besser schützen wolle, der setze auf zwei Schlösser. Wichtig dabei: zwei in Bauform und Schließsystem unterschiedliche Schlösser zu verwenden. Denn oftmals haben Diebe sich auf eine bestimmte Schlossart spezialisiert. Und sie gehen gern den Weg geringsten Widerstands …

Digitaler Diebstahlschutz

Auch teure Zubehörteile wie etwa Akkus bei Pedelecs sichern Radfahrer besser eigens mit einem stabilen Schloss. Zum Ab- und Anschließen rät die Polizei auch in der Garage oder im Keller. Mittlerweile gibt es zudem sogenannte GPS-Tracker, die den Standort des Rades feststellen können. Wird das Rad bewegt, kann der auch einen SMS-Alarm an das Handy des Besitzers oder der Besitzerin schicken.

Zudem sei es sinnvoll, das Fahrrad eindeutig zu kennzeichnen. Oftmals ist bereits eine Rahmennummer eingeschlagen, die sich in einen Fahrradpass übertragen lässt. Hier ist auch ein Foto des Fahrrades hilfreich oder man lässt das Rad codieren. Mit dem Code kann die Polizei später herausfinden, wo der Besitzer wohnt. Der Fachhandel arbeitet dafür mit den Polizeibehörden zusammen und kann vermitteln.

Die Standortwahl

Entscheidend bei allen technischen Lösungen seien aber häufig der Umgang mit Daten und die eigenen Routinen beim Abschließen: Hat man eine Wahl, sollte ein Fahrrad immer an belebten, hellen Stellen angeschlossen sein – und nicht in einer dunklen Gasse, empfiehlt der Pressedienst Fahrrad. Denn dies wäre eine Einladung, sich in aller Ruhe mit dem Rad zu befassen.

Ein Rad mit einem GPS-Sender auszustatten ist eine angesagte Variante, die bei einem Diebstahl das Auffinden des Rades erleichtert. Viel wichtiger aber sei, dem Diebstahl selbst vorzubeugen. Und dagegen helfen nur Stahl und eine gute Schließung. Bei den digitalen Möglichkeiten sollte man hingegen auch vorsichtig sein und möglichst nicht alles preisgeben. Radsportler und -sportlerinnen, die ihre Fahrten minutiös aufzeichnen und im Netz teilen, sollten Einstellungen wählen, die Dieben nicht verraten, wo exakt sie ihr teures Rad immer abstellen.

Abschließen als Gewohnheit

„Ich wollte doch nur eben schnell…“- Wer hat den bedauernden Ausruf des Beklauten noch nicht gehört? Gelegenheit macht Diebe, weiß der Volksmund, und wer aber nicht unbedingt den kleinen Kick braucht, ob das ungesicherte Rad noch da steht, wo man es gelassen hat, ist am besten damit beraten, einfach konsequent immer zum Schloss zu greifen. Auch wenn das An- und Losschließen manchmal länger dauert als das Brötchenkaufen beim Bäcker.

Ist das Rad tatsächlich gestohlen, wenden sich Fahrradfahrer und -fahrerinnen an ihre Versicherung. Regelmäßig sollte man prüfen, ob neue Räder – etwa teurere E Bikes – noch von der Police abgedeckt sind, oder ob sich eine eigene Velo-Versicherung anbietet. Folgende Dinge sollte man immer sicher aufbewahren: Fahrradpass, insofern vorhanden, Kaufvertrag mit Rahmennummer und etwaigen weiteren Belegen – und auch Fotos vom Rad. (Pd-F/dpa/mt)