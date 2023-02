Neuheiten zum Anfassen und Ausprobieren

Die Fahrradmesse in Essen eröffnet die Messesaison in Nordrhein-Westfalen, wenn es zum Fahrräder und Co geht .

23.-26. Februar: Fahrrad Essen 2023

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause öffnet die Fahrrad-Messe in Essen am 23. Februar wieder ihre Messetore. Während der vier Messetage präsentieren Hersteller alles rund ums Rad, aber auch Bekleidung und Zubehör, schreibt der Die erste „Fahrrad-Produktschau“ des Jahres in Nordrhein-Westfalen bietet mehrere Testparcours, auf denen die Räder der Aussteller direkt ausprobiert werden können. Auch Radreisende kommen auf ihre Kosten. Der Bereich Radtouristik präsentiert Reise-Angebote, Touren und Fahrrad-Regionen für jeden Geschmack. Ebenfalls im Angebot ist der Bereich Radsport für Hobbyfahrer und Profis mit sportiven Bikes, High-Tech-Kleidung und Zubehör. Tipp: Die Fahrrad Essen findet parallel zur großen Touristikmesse Reise + Camping" statt.

Fahrrad Essen 2023

23. bis 26. Februar (Do-So)

jeweils 10 bis 18 Uhr

Messe Essen

Tageskarte 13 Euro

12. März: Leezenfrühling Münster

Der Leezenfrühling Münster möchte die Radsaison im Münsterland eröffnen: Marktneuheiten, Modelle frisch vom Band und bewährte Klassiker und Transportlösungen werden drinnen wie draußen auf der Teststrecke präsentiert. Viele lassen sich vor Ort ausprobieren.

Leezenfrühling

12. März (So)

10 bis 17 Uhr

Stadthalle Münster-Hiltrup

Eintritt 3 Euro, ermäßigt 2 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren frei

10.-12. März: Cyclingword Düsseldorf

Die Cyclingworld findet in den restaurierten Industriehallen im Areal Böhler statt und erwartet nach eigenen Angaben mehr als 300 Aussteller und mehr als 450 Marken, die die Messehallen (18.000 Quadratemeter) und das Festival-Außengelände (65.000 Quadratmeger) bespielen werden. Präsentiert werden die Trends und Neuigkeiten der Fahrrad- und E-Bikebranche. Wichtige Themen sind die Mobilitätswende, New Mobilty, Nachhaltigkeit, Klimaneutralität u.v.m. Bereits zum fünften Mal spannt die Messe den Bogen über all das, was das Thema "Fahrrad & Bewegung" zu bieten hat. Dabei können Fahrräder und E-Bikes ausprobiert werden. Ausfahrten, ein Gravel-Race, Workshops, Trainings und Angebote für die ganze Familie in einer Familienhalle runden das Angebot für alle Altersgruppen ab.

Cyclingworld Europe

10. bis 12. März (Fr-So)

Fr 18 bis 22 Uhr (keine Testfahrten), Sa/So 10 bis 18 Uhr

Areal Böhler Düsseldorf

Online-Tagesticket VVK ab 10 Euro

E-Bike-Festival

Damit wird sich Dortmunder Innenstadt rund um die Reinoldikirche wieder in eine riesige E-Bike-Arena verwandeln. Die weltweit größte E-Bike Messe mitten in der Fußgängerzone bietet nach dreijähriger Corona-Zwangspause auch wieder ein Symposium für e-mobile Zukunftsfragen.

E-Bike Festival Dortmund

21. bis 23. April (Fr-So)

Fr 14 bis 19 Uhr, Sa 10 bis 19 Uhr, So 10-17 Uhr

Eintritt frei

