Pannenhilfe rund um die Uhr

Manche Panne lässt sich schnell beheben - sofern man das richtige Werkzeug hat. Im Naturpark Hohe Mark haben Radfahrer da gute Karten. Insgesamt 28 Radservicestationen stehen seit 2021 Radlern in den sechs Kommunen Dorsten, Dülmen, Halten, Olfen, Raesfeld und Reken zur Verfügung. Ausgerüstet sind sie nicht nur mit Luftnachschub, sondern auch mit einem Bündeln an Werkzeugen, das sicherheitshalber an Stahlseilen befestigt ist. Mit der Luft lassen sich übrigens nicht nur Fahrradreifen über alle gängigen Ventile aufpumpen. Auch Kinderwagen und Rollstühle können versorgt werden, die Pumpe wird bequem per Fußpedal bedient. Außerdem kann das Fahrrad am Sattel in die Station eingehängt werden, so dass die Reparatur oder das Aufpumpen bequem im Stehen erfolgen kann. Die Stationen bestehen aus Edelstahl und funktionieren ohne Strom - stehen also rund um die Uhr zur Verfügung. Finanziert wurden die Servicestationen zu 80 Prozent mit Fördergeldern aus dem Programm Vital.NRW-Region Hohe Mark. "Die Radservicestationen gehören zu den Kleinprojekten", erklärt Regionalmanagerin Andrea Große-Heidermann.

Radservice-Stationen im Naturpark Hohe Mark

Bisher gibt es noch keine abrufbare Übersicht der Radservicestationen. Einige tauchen bei Google-Maps, aber leider nicht alle. Auf der Webseite www.radservicestation.de sind ebenfalls einige verzeichnet. Aber auch hier gibt es keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Daher hier die Liste aller verfügbaren Radservice-Stationen im Naturpark Hohe Mark.

Dorsten: Bahnhof Dorsten-Rhade; Biologische Station, Kreis Recklinghausen, Im Höltken 11; Dortmitte Deuten, Nähe Kirchweg 7; Westfalen Tankstelle Lembeck, Lippramsdorfer Straße 6;

Dülmen: Viktorstraße 6 vor Dülmen Marketing

Haltern: Fahrradparkplatz Strandallee, Stausee Nordufer; Jugendherberge Haltern, Stockwieser Damm 255, Stausee Ostufer; Erlebnisbiergarten "Jupp", Hullerner Straße 107, Stausee Südufer; Ehrenmal in Hullern; Hauptstraße/Alter Postweg; Stiftsplatz in Flaesheim; Dorfplatz Dorstener Straße in Lippramsdorf; Ketteler Hof in Lavesum, Rekener Straße 234; Freizeitbad Aquarell, Hullerner Straße 45; P&R Bahnhof Haltern Süd; Fahrradparkplatz Mühlenstraße zwischen Mühlenstraße 8 und 12; Bahnhof in Sythen, Schalweg/Thiestraße; Freibad Sythen, Mosskamp 30

Olfen: Naturparkhaus Olfen, Im Selken 55; am Olfener Rathaus, Kirchstraße 5; St. Marien Kirche, Hauptstraße 59; Bio Mehring;

Raesfeld: Nähe Schloss Raesfeld, Ecke Freiheit/Am Burgesch; Ortskern Erle, Ecke Höltingswald/Schermbecker Straße; am Raesfelder Rathaus, Weseler Straße 19;

Reken: Schutzhütte Voßplacke; Schutzhütte Papendyk, Schutzhütte Grenzmark, Schutzhütte Geisheide im Weißen Venn, Hülstener Weg

Eine Auswahl an Werkzeugen steht den Radfahrern zur Verfügung. Gegen Langfinger ist es mit Stahlseilen gesichert. Foto: