Probefahrt mit erhöhter Nutzlast: Hier können Sie Lastenräder ausprobieren

Lastenräder gehören zu den großen Themen auf dem Fahrradmarkt. Und auch auf den Radwegen in der Region, vor Kitas und in Fußgängerzonen rollen sie immer häufiger, denn nicht nur Unternehmen sondern auch Privatleute entdecken ihr Potenzial. Eine Probefahrt gefällig? „Fahrtwind“ hat in der Region recherchiert, wo sich Lastenräder ausleihen lassen. Und nicht nur mit Leihangeboten locken die Städte und Gemeinden. Viele co-finanzieren die Anschaffung mit Zuschüssen. .

IN TECKLENBURG

…gibt mittlerweile drei Stationen, an denen E-Lastenräder für ein bis drei Tage kostenlos ausgeliehen werden können. „TeckELa“ heißt dieser Service der Stadt, der gut angenommen wird – sei es für Einkäufe oder für Familienausflüge. Immer wieder sieht man die Räder durch die Lande fahren. Die Reservierung erfolgt über www.teckela.de. Für die Buchung muss man sich nicht registrieren, sondern nur die Bestätigungsmail beantworten und das darin enthaltene Buchungsformular ausgedruckt am Tag der Abholung mitbringen. Als Pfand sind 50 Euro in bar zu hinterlegen. (Ruth Jacobus)



IN OCHTRUP

… lassen sich bei einem Shopping-Ausflug ins örtliche Outlet oder einer Tour in die Umgebung ÖPNV und nachhaltiger Lastentransport kombinieren: Am Bahnhof sowie am DOC befinden sich die Dreh- und Angelpunkte für 20 Leihräder und zwei E-Lastenfahrräder. Über die APP „donkey.bike“ lassen sie sich für drei Euro pro 15 Minuten ausleihen. Abgerechnet wird per Kreditkarte oder PayPal.

IN STEINFURT

… verleiht der Betreiber der örtlichen Radstation am Bahnhof Lastenräder: 15 Euro kostet das muskelbetriebene Modell pro Tag, 30 Euro das Lastenrad mit E-Antrieb. Vor Ort gibt es vor der Fahrt eine kurze Einweisung.

https://www.dnl-mobiel.de/bike/verleih

IN LÜDINGHAUSEN

… hat Lüdinghausen Marketing ein E-Lastenrad im Verleih. Zur Probe für 2 Stunden ist es kostenlos, die Tagesmiete beträgt 25 Euro. Kontakt ist direkt im Lüdinghaus (Borg 4, 59348 Lüdinghausen, Telefon: 025912/78008). Montags bis samstags läuft der Verleih über LH-Marketing, sonntags (nach Voranmeldung) über die Verleihstation des ADFC an der Burg Lüdinghausen. Die Resonanz, so LH-Marketing-Geschäftsführer Stefan Wiemann, könnte noch besser sein. Es gibt immer freie Kapazitäten. (Peter Werth)

IN EVERSWINKEL

… hat die Gemeinde zu Beginn dieses Jahres ein Förderprogramm für Lastenfahrräder und Fahrradanhänger im Rahmen verschiedener Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung der Mobilität aufgelegt. Bis zu eine Woche lang können volljährige Interessenten ein Lastenfahrrad kostenlos ausleihen. Interessenten können sich über eine Online-Formular auf der Gemeinde-Homepage dafür anmelden oder wahlweise per Mail oder Anruf. Zudem wird der Kauf von Lastenrädern und Fahrradanhängern mit 30 Prozent bezuschusst, wobei die maximale Förderung bei Lastenrädern bei 1000 Euro liegt – wenn das Rad im örtlichen bzw. regionalen Handel bezogen wird. Insgesamt 10.000 Euro hat die Gemeinde dafür bereitgestellt. „Lastenfahrräder als praktische Alltagshelfer sind eine tolle Alternative zum Auto: Sie bieten viel Ladefläche, sind leicht zu fahren und verursachen vor allem keine Emissionen“, sagt Bürgermeister Sebastian Seidel. (Klaus Meyer)

Förderung für die Anschaffung

IN OSTBEVERN

… fördert die Gemeinde den Kauf eines Lastenrades oder -anhängers schon in der dritten Runde. 1600 von ursprünglich 10.000 Euro sind noch im Topf für 2022. 30 Prozent des Anschaffungspreises (höchstens 750 Euro für E-Bikes, 500 Euro für muskelbetriebene Lastenräder und 100 Euro für Lastenanhänger) übernimmt die Kommune für Privatleute und Unternehmen.

https://www.ostbevern.de/hauptmenue/startseite/aktuelles/rathaussingleview/article/foerderung-von-lastenfahrraedern/

IN TELGTE

… hat der Ausschuss für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität im April 2021 beschlossen, insgesamt 20.000 Euro Fördergelder für die Anschaffung von Lastenrädern und Anhängern zur Verfügung zu stellen. Der Finanzausschuss stockte den Fördertopf am 22. Februar 2022 um weitere 15.000 Euro auf. Die einmalige Zuwendung beträgt 30 Prozent des Anschaffungspreises inklusive Mehrwertsteuer mit einer Höchstgrenze für elektrisch betriebene Lastenräder von 750 Euro, für muskelbetriebene Lastenräder 500 Euro und für Fahrradlastenanhänger von 100 Euro. Die Fahrradlastenräder können dabei als baulich einspurige oder mehrspurige Fahrräder konstruiert sein. Die Nutzlast (zulässiges Gesamtgewicht – Eigengewicht des Rades) eines Lastenrades muss mindestens 150 Kilogramm aufweisen. Als Lastenräder zählen auch sogenannte Personen-Transporträder. Der Erwerb des Fördergegenstandes muss in einem Fahrradfachhandel erfolgen. Der Kauf eines gebrauchten oder im Onlinehandel erworbenen Lastenrades/-anhängers wird nicht gefördert. Anträge können auch per E-Mail eingereicht werden an: luis.kersting@telgte.de. (Stefan Flockert)

IN AHLEN

… fördert die Stadt mit bis zu 1000 Euro für E-Lastenräder und maximal 500 Euro für muskelbetriebene Lastenräder fördert die Anschaffung, ebenfalls werden Anhänger bezuschusst. Dazu stehen jährlich 15.000 Euro zur Verfügung.