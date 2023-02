Radeln auf den Spuren der Friedensreiter

Vor 375 Jahren galoppierten Reiter zwischen Osnabrück und Münster hin und her, um Dokumente und Botschaften zu den Verhandelnden in den beiden Rathäusern zu bringen. Im Jubiläumsjahr des Westfälischen Friedens, das ab April mit vielen Festen und Aktivitäten gefeiert wird, rückt die Route erneut in den Fokus - als Radweg. Vom 22. bis 30. April ist ein besonders Event auf der Strecke geplant.

Pünktlich zum 375. Jubiläum des Westfälischen Friedens findet vom 22. bis 30. April ein Rad-Event auf der Friedensroute zwischen Münster und Osnabrück statt. Alle interessierten Radfahrer sind eingeladen an der Tour teilzunehmen: Sie ahmt symbolisch den Weg der Reichspostlinien auf den Fährten der Friedensreiter zwischen den beiden regionalen Oberzentren Münster und Osnabrück nach, in denen damals der historische Friedensvertrag unterschrieben wurde. Insgesamt werden an vier Veranstaltungstagen 13 Etappen angeboten.

Dabei können laut der Veranstalter entweder die Gesamtroute oder nur die einzelnen Teilabschnitte befahren werden. Los geht es am 22. April um 11 Uhr von Osnabrück über Hasbergen, Lengerich und Tecklenburg nach Ladbergen. Die Gesamtstrecke beträgt 43 Kilometer, von den Organisatoren wird eine Ankunft in Ladbergen gegen 16.30 Uhr eingeplant.

Am zweiten Tag geht es dann von Ladbergen aus nach Greven und weiter nach Münster, die Radler dürfen sich auf 38 Kilometer an diesem Tag freuen. Die Ostroute von Münster nach Osnabrück befahren die Interessierten am darauf folgenden Wochenende vom 29. auf den 30. April: Von Münster führt die Route am ersten Tag über Telgte, Ostbevern und Glandorf nach Bad Laer. Am zweiten Tag geht es weiter – zuerst nach Bad Iburg, danach nach Hagen am Teutoburger Wald und schließlich nach Osnabrück.

Gemeinsame Veranstalter der Aktion sind die Vereine Münsterland e.V. und Osnabrücker Land e.V., weitere Informationen gibt es hier