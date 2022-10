Rollentraining im Winter: Darauf kommt es an

Viele Radsportler greifen in der dunklen Jahreszeit zu Rollentrainern. Mittlerweile gibt es Programme, die bekannte Rennstrecken simulieren und die es ermöglichen, sich online zu einer gemeinsamen Radausfahrt zu verabreden. „Fahrtwind“-Autor Uli Schaper hat mit Dario Cespa von XXL-Fahrrad Hürther aus Münster gesprochen: Er verrät, worauf man beim Kauf eines Rollentrainer und beim anschließenden Rollentraining achten sollte.

Wenn jemand mit dem Gedanken spielt, einen Rollentrainer zu kaufen: Worauf sollte man achten? Wie findet man das passende Gerät?

Dario Cespa: Bei den klassischen Modellen wird das Hinterrad in ein Metallgestell eingeklemmt. Der Reifen läuft dann auf einer kleinen Rolle, über die der Tretwiderstand reguliert wird. Man sollte darauf achten, dass die Reifenummantelung kein Profil hat. Die Nachteile an diesen Rollentrainern: Sie sind sehr schwer und sehr laut. Außerdem bieten sie keine sonderlich große Stabilität. Der Vorteil: Sie sind günstig. Die meisten Modelle liegen zwischen 200 und 300 Euro.

Die etwas moderneren Modelle haben einen direkten Antrieb. Man demontiert sein Hinterrad und spannt die Gabel in den Rollentrainer. Die entsprechenden Antriebsritzel befinden sich am Gerät selbst – dadurch entsteht kein Rollwiderstand, daher sind diese Art von Trainern wesentlich leiser. Meist sind sie auch wesentlich stabiler, das Fahrgefühl ist deutlich natürlicher.

Wie sollte der Raum beschaffen sein, in dem man trainieren möchte?

Dario Cespa: Grundsätzlich fehlt in Räumen der kühlende Fahrtwind, daher schwitzt man sehr stark. Man sollte also eine Matte unter das Rad legen, gegebenenfalls muss man auch einen Schweißfänger zwischen Lenkrad und Sattel spannen. Es empfiehlt sich auch, das Fenster zu öffnen und/oder einen Ventilator aufzubauen.

Immer mehr Sportler verabreden sich virtuell zum gemeinsamen Trainieren – was hat es damit auf sich?

Dario Cespa: Das verbreiteste Programm heißt „Zwift“. Die meisten neuen Rollentrainer haben smarte Funktionen. Sie können via Bloetooth über eine App mit dem Smartphone, einem Tablet oder einem anderen Bildschirm verbunden werden. Mit der integrierten Wattmessung kann die Belastung gesteuert werden – wenn man sich also online einer Trainings-Gruppe anschließt, dann ist gewährleistet, dass alle den gleichen Schwierigkeitsgrad fahren. Das hat mittlerweile eine große soziale Komponente. Man kann sich mit Freunden verabreden, oder aber auch an großen Rundfahrten teilnehmen. Man kann gemeinsam trainieren, aber auch Rennen gegeneinander fahren. Es gibt sogar Tools, die die Bodenbeschaffenheit imitieren – dann vibriert das Rad, als führe man über Kopfsteinpflaster.