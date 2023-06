Darum spielen S-Pedelecs (noch) keine Rolle im Straßenverkehr

Sie haben eine Motorunterstützung, sind bis zu 45 km/h schnell und könnten gerade für Pendler eine echte Alternative zum Auto sein: Die Rede ist von Speed-Pedelecs, kurz S-Pedelecs. Doch aktuell spielen die schnellen Fahrräder (noch) keine Rolle im Straßenverkehr. Das zeigt sich bereits an den Zahlen: Weniger als ein Prozent der verkauften E-Bikes waren im Jahr 2022 nach Angaben des Zweirad-Industrie-Verbandes (ZIV) S-Pedelecs.

Doch wohin geht die Reise bei diesen schnellen Fahrrädern? Darüber diskutierte eine Experten-Runde bei einer digitalen Pressekonferenz, zu der der „Pressedienst Fahrrad“ eingeladen hatte.

S-Pedelecs in der Nische

Der Tenor: Wenn sich an den politischen Rahmenbedingungen und der Gesetzgebung nichts ändert, werden S-Pedelecs in Deutschland ein Nischenprodukt bleiben. Das sagt etwa Markus Riese, Mitgründer, Gesellschafter und Co-Geschäftsführer beim Hersteller „Riese und Müller“. „Dabei sind S-Pedelecs ein spannender Zugewinn für die Verkehrswende“, bemerkt er. Sollte sich etwas ändern, könnten die Absatzzahlen deutlich gesteigert werden – wie etwa in der Schweiz oder in den USA. Und: S-Pedelecs würden nicht als Alternative zu Fahrrädern, sondern als Alternative zu Autos angeschafft werden. Andreas Kraus, Gründer des Unternehmens „Politik + Strategie Beratung“, ergänzt: „Wenn wir die politischen Rahmenbedingungen ändern, dann kann das S-Pedelec ein Baustein sein, um CO₂ zu vermeiden.“

Worauf die beiden Experten anspielen, ist folgendes Problem: In Deutschland dürfen S-Pedelecs nicht auf Radwegen und Radschnellwegen fahren. Offiziell firmieren sie als Kleinkrafträder – wie etwa Mopeds –, brauchen ein Versicherungskennzeichen und dürfen nur mit Helm und Führerschein gefahren werden. Auch in Zügen dürfen die schnellen Fahrräder deswegen in der Regel nicht mitgenommen werden.

Fahrende Hindernisse

„Wenn Pedelecs und S-Pedelecs mit höchstens 25 beziehungsweise 45 km/h fahren dürfen, während Autos in Städten mit 30 oder 50 km/h unterwegs sind, entwickeln sich die Fahrräder auf den Straßen schnell zu fahrenden Hindernissen“, erklärt Alexander Kraft, Pressesprecher beim Hersteller HP Velotechnik. Außerhalb von Städten ist die Geschwindigkeitsdifferenz meistens noch größer. Gefährliche Situationen könnten laut Kraus vermieden werden, wenn S-Pedelecs etwa auf gut ausgebauten Radwegen statt auf einer Bundesstraße fahren würden. „Auf Strecken, wo Tempo 50 oder mehr erlaubt ist, sollten S-Pedelecs Radwege nutzen dürfen“, sagt Riese.

In Belgien dürfen S-Pedelecs auf Radwegen fahren. Dort gibt es stellenweise auch Geschwindigkeitsbegrenzungen für Fahrräder. Foto: Jochen Tack/Imago

Das Fahrrad für Pendler?

Die Vorteile der schnellen Leezen seien etwa, dass mit ihnen problemlos längere Strecken zurückgelegt werden könnten. Gerade für Pendler – durchschnittlich ist ein Pendelweg in Deutschland etwa 17 Kilometer lang – seien diese Fahrräder deswegen ideal. Das sieht auch Anja Herz, Referentin beim Verkehrsclub Deutschland, so. „S-Pedelecs sind eine gute Lösung, um vom Umland in die Stadt zu gelangen, und um einzelne Personen von A nach zu B bringen – vor allem, wenn der ÖPNV etwas unzuverlässig ist“, sagt sie.

Ausnahme in Tübingen Foto: In Tübingen dürfen S-Pedelecs auf Radwegen fahren. Dort beruft sich die Stadt mit Oberbürgermeister Boris Palmer, im Übrigen selbst ein begeisterter S-Pedelec-Fahrer, auf die Experimentierklausel (Paragraf 45) der Straßenverkehrsordnung. Die Stadt will damit S-Pedelecs als klimafreundliche Alternative für Pendler fördern. ...

Doch ob in Zukunft mehr S-Pedelecs auf den deutschen Straßen unterwegs sein werden, ist nicht klar. „Die Gesetzeslage und der politische Wille fehlen“, bemerkt George Merachtsakis, Gründer der S-Pedelec-Marke Opium. In der Schweiz dürften die schnellen Leezen die Radwege nutzen. „Man sieht dort, dass 25 und 45 km/h auf Radwegen nebeneinander gut funktioniert. Man verlässt sich auf den gesunden Menschenverstand“, ergänzt Ivica Durdevic, CEO bei Biketech GmbH.