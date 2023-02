Stadtradeln: Neue Runde ab 1. Mai

Der Kreis Steinfurt auf Platz vier vor dem Kreis Borken und die Stadt Münster auf Platz 12: Das Münsterland war im vergangenen Jahr stark vertreten in der Endabrechnung des Wettbewerbs "Stadtradeln". Am 1. Mai startet die Neuauflage des Schwarm-Radelns - und Münster ist direkt zu Beginn dabei und motiviert seine Bürgerinnen und Bürger mitzumachen und Radkilometer zu zählen.

Schon dreimal hat Münster erfolgreich an der Aktion „Stadtradeln“ teilgenommen. Auch 2023 ist die Stadt bei dem Wettbewerb dabei, heißt es in einer Mitteilung aus der Verwaltung. Er will Bürgerinnen und Bürger anspornen, noch öfter mit dem Fahrrad mobil zu sein. Der Startschuss erfolgt am 1. Mai mit einer Auftaktveranstaltung. Drei Wochen lang geht es dann darum, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Das internationale Netzwerk Klima-Bündnis organisiert die Kampagne seit 2008 deutschlandweit – mit stark steigender Resonanz: Gut 2500 Kommunen hatten sich im vergangenen Jahr beteiligt. Seit 2020 macht Münster mit beim „Stadtradeln“. Bereits im Frühjahr 2021 hatte die Politik beschlossen, die Teilnahme an der Aktion zu verstetigen. Ein aktueller Bericht der Stadtverwaltung zieht positive Bilanz: Die Teilnahmezahl hat sich seit 2020 mehr als verdoppelt, zuletzt traten über 10.000 Mitradelnde kräftig in die Pedale und sammelten zwei Millionen Radkilometer. Damit hat sich diese Kampagne als Baustein kommunikativer Radverkehrsförderung zügig in Münster etabliert. Außerdem steht die Stadt 2022 im deutschlandweiten Vergleich der Kommunen mit bis zu 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern richtig gut da: Platz fünf gab es für die geradelte Strecke, Platz vier für die Zahl der Teilnehmenden.

