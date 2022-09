Was will die "Kidical Mass"?

Münster

Parkende Autos auf Fahrrad- und Gehwegen. Blechlawinen, die den Überblick an der Kreuzung verhindern. Kinder im städtischen Radverkehr sind ständig Risiken ausgesetzt. Dabei könnte sie eine freie Fahrt prägen und dazu beitragen, die Mobilitätswende zu schaffen. Ein Kreis von Eltern will mehr Sicherheit und Autonomie auf zwei Rädern für ihre Mädchen und Jungen und engagiert sich in der bundesweiten Bewegung „Kidical Mass“. Am 25. September formieren sie sich zu einer Demo in Münster – mit Fahrrädern, Anhängern und Laufrädern.

Von Michaela Töns