Weites Land und kleine Hügel

Alles hat seine Vor- und seine Nachteile. So sehr es Innenstadtbewohner auch zu schätzen wissen, schnell mal eben mit dem Rad zum Supermarkt zu fahren, so lästig wird es für sie, wenn es um einen Ausflug ins Grüne geht. Dann sind schnell zehn Kilometer geradelt, bevor die Häusergrenze erreicht ist und die Weiten des Münsterlandes erkennbar sind. Abhilfe schafft der Regionalverkehr der Bahn. Zehn, zwanzig Minuten Bahnfahrt und ein neues Ziel ist erreicht. So zum Beispiel Dülmen. Die Fahrt von Münsters Hauptbahnhof bis dorthin dauert im besten Fall (mit der RE2) gerade mal 13 Minuten - und ein neues Radrevier steht zur Verfügung.

Beschilderung wird umgestellt

Am Dülmener Bahnhof starten elf der 13 Radrouten, die Dülmen-Marketing ausgeschildert hat. Die Streckenlängen liegen zwischen 14 und 89 Kilometern, so finden sowohl Familien als auch sportliche Langstreckenfahrer etwas im Angebot. Die Ausschilderung kann derzeit etwas unübersichtlich sein, da gerade - wie andernorts im Münsterland auch - auf das Knotenpunktsystem umgestellt wird. "Wir überarbeiten daher gerade alle Radrouten und werden auch im Frühjahr 2023 neues Kartenmaterial herausgeben", berichtet Katrin Finn-Wedler von Dülmen-Marketing.

Route F6 "Schauriges Moor"

Wir haben für Fahrtwind die Route F6 ausprobiert. "Schauriges Moor" lautet der Titel des Rundkurses, der von Dülmen über Reken und Maria Veen zurück zum Ausgangspunkt führt. Vom titelgebenden Moor ist leider nicht mehr viel zu sehen. Sind doch die ehemaligen Moorgebiete Ende des 19. Jahrhunderts entwässert undlängst in Weide- und Ackerland umgewandelt. Wiesen und Äcker gibt es also reichlich entlang der Strecke. Und während die Äcker Ende des Sommers abgeerntet und einsam daliegen, werden die Wiesen reichlich genutzt. Kühe, Pferde und Schafe sind entlang des Weges zu sehen. Und natürlich Damwild. Denn der Weg führt kurz nach Verlassen der Dülmener Innenstadt am Wildpark vorbei. Und kaum ist der schützende Zaun, der den ganzen Wildpark umgibt, in Sicht, sucht dort auch schon das erste Reh nach Futter.

Tourentipp Dülmen "Schauriges Moor" Am Bahnhof geht es los. Immer den Schildern mit der F6 im Uhrzeigersinn folgen. Die Beschilderung wird aktuell allerdings geändert und auf das Knotenpunktsystem umgestellt. Foto: Stefanie Meier Gerade zu Beginn ist die gelbe F6 auf grünem Grund nicht immer so einfach zu entdecken wie hier am Wildpark. Foto: Stefanie Meier Besser nicht: Der schöne Wald sollte aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden. Foto: Stefanie Meier Teile des Rundkurses liegen in der Radregion "Hohe Mark". Dort gibt es Radservicestationen mit Werkzeug und Luftpumpe. Foto: Stefanie Meier Kurz vor Reken bekommt die Landschaft Konturen. Foto: Stefanie Meier In Groß Reken ist der Bauerngarten am Haus Uphave einen Halt wert. Foto: Stefanie Meier Die Scheune der ehemaligen Heuerlingsstelle. Foto: Stefanie Meier Unter Reben bietet sich eine Rast an. Foto: Stefanie Meier Mitten im Wald zwischen Groß Reken und Maria Veen liegt die Waldkapelle. Einst lebten hier Eremiten. Heute ist die Kapelle mit der Pieta ein beliebtes Pilgerziel. Foto: Stefanie Meier Lohnender Stop in Maria Veen. In der Eis-Lounge gibt es hausgemachtes Eis aus regionalen Zutaten. Foto: Stefanie Meier Und eine Möglichkeit, den Akku des E-Bikes wieder aufzuladen. Foto: Stefanie Meier Eine der vielen schönen Rastmöglichkeiten am Wegesrand. Foto: Stefanie Meier

Da heißt es aufpassen, und sich nicht ablenken lassen. Gerade zu Beginn ist es nicht einfach, der Beschilderung zu folgen. Ein kleines grünes Schild mit einem gelben Fahrrad und einer gelben F6 weist den Weg. Doch nach einer kurzen Zeit der Eingewöhnung weiß der Radfahrer, wo er hingucken muss, um die kleinen Schilder zu entdecken. Ratsam ist es auf jeden Fall, sich vorher die Karte der Rundtour zu besorgen. Die gibt es kostenlos in der Innenstadt bei Dülmen-Marketing. Noch besser ist es, die Karte vorab im Internet über www.duelmen-marketing.de zu bestellen. Einige der Touren sind auch bereits bei Komoot eingepflegt, aber eben noch nicht alle.

Nach der Autobahn läuft es richtig gut

Wenn erstmal die Fischteiche des Herzogs von Croÿ passiert sind und die Autobahn 43 überquert ist, wird es wesentlicher einfacher. Dann gibt es wirklich viel weites Land und es kann sogar ein wenig Tempo gemacht werden. Der Weg zieht sich entlang des immer linker Hand liegenden Truppenübungsplatzes Borkenberge über die Grenze des Kreis Coesfeldes hinweg in den Kreis Borken. Achtung, kurz vor Reken wird es sogar ein wenig hügelig! Der Höhenmesser zeigt 100 Meter über dem Meeresspiegel an. Für E-Bike-Fahrer kein Problem, aber Radfahrer, die mit eigener Muskelkraft unterwegs sind, werden es sicherlich spüren.

Reken erstaunt den ignoranten Münsteraner mit einer unerwarteten Vielfalt. Nicht nur, dass die 15 0000-Einwoher-Gemeinde über fünf Ortsteile verfügt - Klein Reken, Bahnhof Reken Groß Reken, Maria Veen und Hülsten - es gibt auch einiges anzuschauen und zu entdecken. Das verschafft dem Ort das Prädikat "staatlich anerkannter Erholungsort". Wer das große Iglo-Werk am Bahnhof Reken passiert hat, wird sich kurze Zeit später über einen netten kleinen historischen Ortskern in Groß Reken freuen. Mitten im "Dorf" liegt mit dem "Haus Uphave" eine alte Heuerlingsstelle, die liebevoll restauriert worden ist. Noch bis vor 50 Jahren von Änneken und Jänsken, zwei Geschwistern, bewohnt, bieten Haus und Garten eine gute Gelegenheit zur Rast. Die Balken der Scheune sind schief wie eh und je, der Bauerngarten liebevoll angelegt und unter Reben bieten Bänke dem Radler eine willkommene Sitzgelegenheit.

Nach der Pause geht es weiter Richtung Maria Veen. Am Ortsrand wartet noch das Rekener Wahrzeichen, eine Windmühle, mit deren Bau im Jahr 1775 begonnen wurde. Heute beherbergt sie ein Heimatmuseum. Einen Abstecher vom offiziellen F6-Rundweg lohnt die Waldkapelle, auch Eremitage genannt. Zwar wird der Weg hier etwas holpriger und vielleicht muss auch mal zwischendurch geschoben werden, aber dafür wird der Radfahrer mit einem ganz besonderen Ort belohnt. Bildstöcke entlang des Weges geben schon erste Hinweise darauf, dass es sich hier um einen Pilgerort handelt. Gut 200 Jahre lang lebten hier bis 1879 Eremiten und versorgten die kleine Backsteinkapelle. Sie beherbergt eine "Pieta", also eine Statue, die die schmerzhafte Mutter Gottes darstellt. Die Kapelle ist tagsüber frei zugänglich und bietet mitten im Wald eine gute Gelegenheit für eine seelische Rast.

Eisdiele ohne Barrieren

Eine körperliche Rast muss dann unbedingt in Maria Veen eingelegt werden. Der passende Ort dafür ist die "Eis-Lounge", auch sie liegt nicht direkt am F6-Radweg, ist aber in der Poststraße leicht zu finden. Auf der Speisekarte steht selbst produziertes Eis aus regionalen Zutaten. Doch nicht wegen Eissorten wie Herrencreme und Walnuss-Ahorn-Butterkaramell lohnt sich ein Stop. Die "Eis-Lounge" hat sich die Inklusion auf die Fahnen geschrieben, es arbeiten dort Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Und weil die Verantwortlichen ihren Gästen einen barrierefreien Zugang ermöglichen wollen, gibt es neben rollstuhlgerechten Räumlichkeiten auch eine sprechende Speisekarte zum Download. https://www.eislounge-reken.de/speisekarte/ Und für E-Bike-Fahrer gibt es eine Ladestation.

Frisch gestärkt geht es auf den letzten Teil des Rundkurses zurück nach Dülmen. Der Weg streift die Ausläufer des Merfelder Bruchs. Dort ist bereits der neu errichtete Zaun zu sehen, der die einzigartigen Dülmener Wildpferde vor dem Wolf schützen soll. Apropos Sicherheit: Autos sind auf dem gesamten Rundkurs eigentlich nur direkt in Dülmen ein Thema. Außerhalb verläuft der Weg zwar komfortabel auf asphaltieren Wegen, doch von motorisierten Fahrzeugen werden diese glücklicherweise kaum genutzt. In der Nähe des Gasthauses Waldfrieden verläuft der F6 dann doch auf einmal schnurgerade über eine Straße. Wer darauf keine Lust hat, kann die Abkürzung durch den Dülmener Wildpark nehmen. Doch wer meint, dadurch käme er schneller ans Ziel, täuscht sich. Schließlich leben in dem mehr 250 Hektar großen Park Damwild, Schafe und Heidschnucken. Wer mag da schon schnell durchradeln? Die Tour endet, wo sie begonnen hat - am Dülmener Bahnhof. Von dort fahren etwa alle 30 Minuten Züge Richtung zurück nach Münster.

Tourentipp Dülmen F6 "Schauriges Moor" Foto: Stefanie Meier Länge: 54 Kilometer

Dauer: ca. 3 Stunden - ohne Pausen

Kartenmaterial bei Dülmen-Marketing Tel. 02594/12345, www.duelmen-marketing.de

Abstecher Wildpferdebahn: Eine Besichtigung ist samstags und sonntags sowie an NRW-Feiertagen (bis einschließlich 1. November) von 10 bis 18 Uhr geöffnet. https://wildpferde.de/#

Einkehrmöglichkeiten in Dülmen, Groß Reken und Maria Veen

Anfahrt ab Münster: Regionalbahnen RE 2 (Fahrzeit 13 Minuten) und RE42 (Fahrzeit 22 Minuten) ...