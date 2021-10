Direkter Draht, wenn’s drauf ankommt

Da ist der Sturm, der das Dach abdeckt, der Rechtsstreit, der kräftig ins Geld geht, oder das gestohlene neue Auto – damit Situationen wie diese nicht zum finanziellen Fiasko werden, sind nun Fachleute am Zuge. Und vor allem ist in diesen Situationen Vertrauen gefragt: Vertrauen, dass alles wieder gut wird, Vertrauen in die Personen, die nun helfen. Vertrauen ist einer der Grundpfeiler der LVM Versicherung: „Sicherheit, Vertrauen und Verantwortung“ lauten die zentralen Leitwerte, die die LVM prägen.