Gutes Arbeiten ist nicht an den Ort gebunden

Um Beruf und Familie gut vereinbaren zu können, bietet die LVM Versicherung ihren Mitarbeitenden bereits seit 1995 die Möglichkeit, an einem Außerbetrieblichen Arbeitsplatz (AbAp) von zu Hause aus arbeiten zu können.

Dieses Arbeitsplatzmodell hat das Unternehmen mit der Einführung des Homeoffice sogar noch weiterentwickelt. Bei dieser Möglichkeit sind die Mitarbeitenden einmal pro Woche von zu Hause aus tätig.

Flexible Arbeitszeiten schaffen Zufriedenheit

Beide Angebote finden großen Zuspruch. Das AbAp-Modell schätzen vor allem Kolleginnen und Kollegen, die gerade aus der Elternzeit in das Berufsleben zurückkehren oder im familiären Umfeld Angehörige pflegen. Das Homeoffice wird verstärkt genutzt, um in einer ruhigen Atmosphäre bestimmte Arbeitspakete zu Hause erledigen zu können.

Darüber hinaus bietet die LVM Versicherung über 100 verschiedene Teilzeitmodelle an, die individuelle Arbeitszeiten der Mitarbeitenden berücksichtigen und so zu einer familienfreundlichen Personalpolitik beitragen.

100 verschiedene Teilzeitmodelle

Nach der Elternzeit, während der Pflegezeit für einen Angehörigen oder nach einer schweren Krankheit besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Arbeitszeit dauerhaft zu reduzieren und in Teilzeit zu arbeiten.

Mit diesen Programmen zeigt das Unternehmen seine Bereitschaft, zusammen mit jedem Mitarbeitenden die individuell passenden Arbeitszeiten zu finden. Die Teilnahme an den Arbeitsplatzmodellen „Außerbetrieblicher Arbeitsplatz“ (AbAp) und Homeoffice steht den Mitarbeitenden in Teilzeit offen. Ebenso ist das „Führen in Teilzeit“ jederzeit möglich.