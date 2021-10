Im Münsterland verwurzelt

Dass dieser Verein sich einmal zu einem bundesweiten Versicherer mit einem Rund-um-Angebot für die gesamte Bevölkerung entwickeln würde – das hätte sich damals wohl keines der Gründungsmitglieder vorstellen können.

Das Wachstum der LVM Versicherung ist Generationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Innendienst, insbesondere aber auch unseren Agenturinhaberinnen und -inhabern zu verdanken, die bei uns bereits seit den Gründungstagen Vertrauensleute genannt werden. Rund 2200 von ihnen sind mit ihren rund 5300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bundesweit aktiv und vertreiben ausschließlich die Produkte der LVM und ihrer Kooperationspartner. Die Vertrauensleute sind das Gesicht der LVM: Sie kümmern sich persönlich um die Anliegen unserer Versicherten und sind ihr erster Ansprechpartner in sämtlichen Versicherungsfragen.

Dass wir uns umfassend um unsere Kunden kümmern, ist unsere vorderste Aufgabe als Versicherer. Dank unserer Finanzstärke sind wir bestens für die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen gewappnet: Mit knapp vier Milliarden Euro Beitragseinnahmen und Kapitalanlagen von über 21 Milliarden Euro gehört die LVM Versicherung heute zu den 20 führenden Versicherern in Deutschland. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit müssen wir keine Gelder an Aktionäre ausschütten, sondern investieren Überschüsse im Sinne unserer Mitglieder – etwa in langfristig stabile Versicherungsbeiträge.

Aus dieser Position der Stärke heraus können wir unseren Kunden gerade in herausfordernden Zeiten die notwendige Sicherheit bieten. Schadenereignisse sehen wir als Ansporn, unser Serviceversprechen gegenüber unseren Versicherten einzulösen. Denn trotz des starken Wachstums hat sich unser Selbstverständnis in 125 Jahren nicht verändert: Wir sind bis heute ein unabhängiger Verein geblieben, der seine Mitglieder gegen die Risiken der Gegenwart absichert und sich direkt vor Ort und persönlich um ihre Belange kümmert.

125 Jahre LVM – das bedeutet auch 125 Jahre Entwicklung am Standort Münster. Der Stadt und dem Münsterland fühlen wir uns in besonderer Weise verbunden. Wir bekennen uns aus Überzeugung zu unserem Unternehmensstandort: Hier liegen unsere Wurzeln, und von hier aus wollen wir weiter wachsen.