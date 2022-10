„Wellness Oase“ seit  20 Jahren

Mit „Rücken“ zum Schützenfest, mit kaputten Knien an die Gartenarbeit: Anhaltende Schmerzen können den Alltag enorm beeinträchtigen. "Dabei habe es jeder zu einem großen Teil selbst in der Hand, solche Beschwerden in den Griff zu bekommen – oder am besten gar nicht erst entstehen zu lassen", sagt Vera Igelbrink.

Vor mehr als 20 Jahren hat sie mit noch wenigen Mitarbeitern im Gewerbegebiet Viehfeld die „Wellness Oase“ eröffnet. „Sie ist meine Berufung und mein Lebenswerk und stellt einen großen gesundheitlichen Nutzen für die Menschen in Drensteinfurt dar“, sagt die 52-Jährige. „Inzwischen sind wir als Experte für ‚Rücken und Gelenke‘ weit über die Grenzen Drensteinfurts hinaus bekannt.“

Der Umzug in den modernen Neubau in der Stadtmitte 2012 war für das Gesundheitsstudio dann noch einmal ein großer Entwicklungsschritt. Mehr als 200 Mitglieder halten der „Wellness Oase“ schon seit mindestens zehn Jahren die Treue. 39 Physiotherapeuten, Sport- und Fitnesskaufleute, Gesundheitskaufleute, Personal Trainer, Heilpraktiker und Reha-Trainer kümmern sich individuell und mit viel Herzblut um deren Belange. Durch den Einbau der neuen Klimaanlage ist entspanntes Trainieren bei guter Luft auch trotz sommerlicher Temperaturen möglich.

Foto: Wellness Oase

Vera Igelbrink ist ausgebildete Physiotherapeutin und sektorale Heilpraktikerin. Seit dem Umzug zum Ladestrang, mit dem auch die Eröffnung der Praxis für Physiotherapie einherging, hat sie Unterstützung in der Geschäftsführung. Ehemann Carsten Schake, Diplom-Verwaltungswirt sowie Fitness- und Gesundheitstrainer, ist seitdem auch beruflich an ihrer Seite.

Mit seinem vielseitigen Angebot bietet das Team seinen Mitgliedern die Möglichkeit, die Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Im speziell ausgestattetem Crossfit-Bereich ist leistungsorientiertes Krafttraining möglich. Herz- Kreislauf sowie Rücken und Gelenke können gestärkt werden. Elektronisch gesteuerte Geräte erleichtern dabei das sichere Training und geben ein direktes Feedback, wie die gesteckten Ziele erreicht werden. In der Oase werden auch Bia-Körperanalysen durchgeführt und Stoffwechselkonzepte erarbeitet, es gibt zudem die Bereiche Physiotherapie, Reha- und Präventionssport. Das Kursusprogramm umfasst pro Woche fast 50 Stunden. Nach einem Erstgespräch wird für jedes Mitglied der optimale Trainingsplan erstellt. Es folgt eine Einweisung an den Geräten, und auch danach stehen die Mitarbeiter jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

„Vom 20-jährigen Leistungssportler, der sich auf den Einstellungstest bei der Polizei vorbereiten will, über Personen, die einfach ein paar Pfunde abspecken wollen, bis zum 90-Jährigen, mit dem wir die Gangschule absolvieren, ist jeder herzlich willkommen“, sagt Vera Igelbrink. Jeder, der sich selbst fit halten möchte, sei zu einen persönlichem Beratungsgespräch eingeladen.

Vielfältiges Angebot Foto: Training: Kraft, Athletik, Herz-Kreislauftraining, Rehasport, Krankengymnastik / Wellness: Saunabereich, Wellness- und Thaimassagen, Solarium, Lymphdrainage, Wellness-Massageliege (Hydrojet) / Physiotherapie (für privat und gesetzlich Krankenversicherte sowie Rentenversicherte): Krankengymnastik, Massage, Kinesiotape, Lymphdrainage, Manuelle Therapie, Medizinisches Gerätetraining, KG am Gerät / Kurse: Zertifizierte Wirbelsäulengymnastik, Beweglichkeits-Gerätekurse (bis zu 100 Prozent Bezuschussung durch Krankenkasse), Yoga, Athletiktraining, Spinning, Mountainbike-Touren, Figurkurse, Ausdauerkurse wie Step Aerobic oder Zumba / Vereine: Vorbereitung auf die Saison mit Spinning, Athletiktraining, Leistungsdiagnostik, Viktomotorik (Reaktionstraining), Physiotherapie / Firmenfitness: Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), „Qualitrain“, „Hansefit“ oder individuelle Lösungen ...

„Wellness Oase“ investiert in Innovationen

In den vergangenen Jahren haben Vera Igelbrink und Carsten Schake viel investiert, um die „Wellness Oase“ zukunftsweisend aufzustellen. „Uns ist es wichtig, immer auf dem aktuellen sportmedizinischen Stand zu sein, und so wurden die Mitglieder in all den Jahren immer wieder mit Innovationen verwöhnt“, betont das Ehepaar.

Dazu gehören unter anderem das „Fle-xx“-Beweglichkeitskonzept für entspannte Schultern, eine aufgerichtete Haltung, ein gutes Lymphsystem und starke Gelenke. Im „Skill Court“ kann gezieltes Training zur Verbesserung der Konzentration, Reaktion und Wahrnehmung absolviert werden. „Dies hat, gerade bei der steigenden Zahl von Demenzerkrankten und den vielen sitzenden Tätigkeiten am Arbeitsplatz, eine immense Bedeutung“, sagt Vera Igelbrink.

"Fle-xx" - Das Rückentraining Foto: Wellness Oase

Jüngst neu ins Konzept integriert wurde der „Medical Check“ für die Bereiche Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer und Stoffwechsel. „Stellen Sie sich Ihren Körper wie einen Gebrauchtwagen vor: Baujahr, Kilometerstand, Reifen. Der eine ist besser gepflegt als der andere“, zieht die Geschäftsfrau einen Vergleich. „Regelmäßig informieren Sie sich über den aktuellen Stand, und Mängel werden behoben, so dass der Wagen lange hält und Sie sicher durch den Alltag bringt.“

Der „Medical Check“ sei eine Art TÜV für den Fitness- und Physiotherapiebereich. Denn das „echte“ und das biologische Alter müssen nicht unbedingt übereinstimmen. Bestes Beispiel dafür ist Vera Igelbrinks Vater Ernst, der seit Jahren regelmäßig zwei Mal pro Woche in der „Wellness Oase“ gezieltes Muskeltraining absolviert. Im Ausweis steht: Baujahr 1941. Sein biologisches Alter gibt der „Medical Check“ jedoch mit 39 Jahren im Bereich Ausdauer und sogar mit 37 Jahren im Bereich Kraft an.

„So können wir Fachtrainer mit unserem Kunden zusammen aus diesen Schnittstellen die Trainingsziele noch besser erreichen“, betont Vera Igelbrink. Und das Mitglied könne noch für sehr lange Zeit „ein guter Gebrauchtwagen“ sein, der den Alltag sicher meistert.

www.wellness-oase.net