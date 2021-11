Fehlker u. Berning GmbH

Wettringen Der Fliesenfachbetrieb Fehlker und Berning aus Wettringen bietet privaten und gewerblichen Kunden die Übernahme aller Fliesenarbeiten an. Dabei führen wir Arbeiten am kleinen Gästebad mit 2 qm Fläche ebenso durch wie an großen Objekten mit mehreren Wohneinheiten. Bei uns sind ...