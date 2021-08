Münster

Die Frauenarztpraxis Sentruper Höhe von Dr. Cordula Stening ist Ihre Adresse für alle Themen und Fragen rund um Ihre Gesundheit in Münster. Ob Sie Fragen zur Vorsorge oder Verhütung haben, eine Beratung zur Familienplanung wünschen oder Beschwerden in der Menopause haben – wir sind für Sie da. Außerdem begleiten wir Sie bei jedem Schritt Ihrer Schwangerschaft. In jedem Lebensabschnitt möchten wir zuverlässig und kompetent für Sie da sein und bei allen Themen rund um Ihre Gesundheit Ihre Anlaufstelle sein. Vereinbaren Sie einfach einen Termin in unserer Privatpraxis für Frauenheilkunde in Münster.