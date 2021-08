Fehlker u. Berning GmbH

Wettringen

Der Fliesenfachbetrieb Fehlker und Berning aus Wettringen bietet privaten und gewerblichen Kunden die Übernahme aller Fliesenarbeiten an. Dabei führen wir Arbeiten am kleinen Gästebad mit 2 qm Fläche ebenso durch wie an großen Objekten mit mehreren Wohneinheiten. Bei uns sind nur Facharbeiter angestellt, die Ihnen eine zuverlässige, saubere und termingerechte Fliesenverlegung in Meisterqualität abliefern. Unser Leistungsangebot besteht neben dem Aufmaß aus einer detaillierten Besprechung vor Ort und einer kostenlosen Angebotserstellung. Die virtuelle Darstellung durch das 3D-Zeichenprogramm Palette CAD rundet unser Serviceangebot für Ihre Fliesenarbeiten ab.