49809 Lingen (Ems)

In unseren Apotheken bieten wir Ihnen alles rund um Ihre Gesundheit in einer besonders freundlichen Atmosphäre. Ob kostenlose Gesundheits-Checks, Blutdruck- und Blutzuckermessungen, Impfberatung oder Geräteverleih: Wenn es um Ihr Wohlbefinden geht, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Nutzen Sie auch unseren praktischen Boten-Service!