Nottuln

Ich möchte Sie herzlich in meiner Praxis für Ergotherapie in Nottuln willkommen heißen. Mein Name ist Sevgi Kosan-Drücke und ich arbeite seit über 20 Jahren als staatlich anerkannte Ergotherapeutin. Mein Team und ich bieten Ihnen optimale und individuelle ergotherapeutische Behandlungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.