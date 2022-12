Das Gefühl, nicht vergessen zu sein

Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest ist Jörg Adler in den Räumlichkeiten des Vereins „Draußen!“. Der ehemalige Direktor des Allwetterzoos ist zweiter Vorsitzender des Vereins, der Bedürftigen in den Vereinsräumlichkeiten in der Von-Kluck-Straße Angebote macht. Adler ist aber nicht nur da, um nach dem Rechten zu schauen, er packt vielmehr mit an, während den Verein zum Jahresende ein personeller Engpass heimgesucht hat.

Doch ein paar Minuten nimmt sich Adler gerne für die lokale Presse Zeit, denn ihm liegt etwas auf dem Herzen. „Danke“, sagt Adler und macht eine kurze Pause. Die Berichterstattung in den vergangenen Monaten und zur WN-Spendenaktion im Besonderen habe dem Verein aus einer Notlage herausgeholfen. So viel sei jetzt schon klar, sagt Adler. Denn nicht nur die kaputten Sanitäranlagen, auch der Alltag seien zuletzt ja zunehmend problematisch gewesen, weil Verkaufszahlen während der Pandemie eingebrochen und Spenden seltener geworden waren. „Nun kommen wir aus diesem Tal heraus“, sagt Adler und gibt zu, es habe ihn „zutiefst gerührt“, dass die Münsteraner und Münsteranerinnen trotz aller Blicke über die Stadtgrenzen und die sich dort abspielenden Krisen nicht die Menschen vor Ort, die auf der Straße oder zumindest in besonders prekären Verhältnissen leben würden, vergessen hätten.

Und nicht nur dass, auch im Umfeld des Vereins, bei den ehrenamtlichen Helfern und nicht zuletzt bei den Betroffenen selber habe die hohe Spendenbereitschaft der WN-Leser das Gefühl ausgelöst, dass man nicht vergessen sei. Und das ist – egal ob arm oder reich – bekanntlich ein gutes Gefühl.