Schutz für Kinder vor sexueller Gewalt

Sexuelle Gewalt an Kindern ist ein grausames Verbrechen: Kinder davor zu schützen, hat sich das Netzwerk Roter Keil zur Aufgabe gemacht. Um möglichst vielen Kindern zu helfen, sind Sie auf Spenden angewiesen.

Das Netzwerk Roter Keil unterstützt Projekte, in denen missbrauchten Kindern therapeutisch geholfen wird.

Kinder vor sexueller Gewalt und Ausbeutung schützen – das hat sich das Netzwerk Roter Keil zum Ziel gesetzt. Das von Jochen Reidegeld 1999 gegründete Netzwerk unterstützt Projekte, die sich für den Schutz von Kindern einsetzen.

„Jedes Kind auf dieser Welt hat ein Recht auf eine gewalt- und sorgenfreie Kindheit. Kinder haben einen Anspruch auf Liebe, Glück, Schutz und Unversehrtheit“, erläutert Netzwerkmanagerin Christiane Strathaus die Motivation der ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützer.

Nicht zuletzt der Missbrauchskomplex Münster hat gezeigt, dass in Sachen Kinderschutz noch ein weiter Weg bevorsteht. Mit den Zuwendungen aus der WN-Spendenaktion möchte das Netzwerk Roter Keil die Gesellschaft stärker für das Thema sensibilisieren und neue, zusätzliche Projekte der Prävention, der Intervention und der Ausbildung initiieren und finanzieren.

Prävention, Akuthilfe, Nachsorge

Schon jetzt unterstützt das Netzwerk Roter Keil viele Projekte in Deutschland, ist aber auch weltweit mit Maßnahmen der Prävention, der Begleitung in Akutsituationen und der Nachsorge aktiv. In der Region unterstützt das Netzwerk beispielsweise die Präventionsprojekte „Mut tut gut!“, „Nein darf sein!“, „Nicht mit mir!“ und „Spürsinn“ der Kinderschutzbund-Kreisverbände Coesfeld und Münster.

Für den Verein Zartbitter Münster – eine Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt für Jugendliche ab 14 Jahren, Männer und Frauen – übernimmt das Netzwerk die Portalkosten für die Online-Beratung und hilft beim Aufbau einer weiteren Anlaufstelle für Kinder mit Unterstützungsbedarf.

Leser helfen mit Herz Foto: Das Spendenkonto bei der Sparkasse Münsterland Ost hat die

IBAN: DE 43 4005 0150 0000 0088 88



Die Projekte:

▶Roter Keil

▶Förderverein ZNS

▶Ghana

Wird kein Projekt angegeben, wird der Betrag aufgeteilt.



Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir, soweit keine darüber hinausgehende Einwilligung vorliegt, nur zur Abwicklung des der Erhebung zugrundeliegenden Zwecks. Nähere Informationen zu unserem Umgang mit personenbezogenen Daten erhalten Sie unter www.wn.de/service/datenschutz. Hier kommen wir unseren Informationspflichten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung nach. Wenn Sie mit der Nennung Ihres Namens in der Zeitung einverstanden sind, tragen Sie bitte bei der Überweisung unter Verwendungszweck „Veröffentlichung: Ja“ ein. ...

Außerdem unterstützt das Netzwerk Roter Keil die ärztliche Beratungsstelle gegen Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern in Datteln finanziell und fördert das Präventionsprojekt „Power Kids“.