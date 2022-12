Überwältigend positive Resonanz

Jeder neue Artikel unserer Zeitung über das Integrationsforum hat das Telefon von Marianne Kurlemann heiß laufen lassen. Denn das Projekt aus Gievenbeck, das alte Fahrräder instandsetzt und Geflüchteten zur Verfügung stellt, war plötzlich über die Stadtgrenzen hinaus bekannt – und wurde neben Geldspenden vor allem mit vielen Fahrrädern bedacht.

„Durch die Spendenaktion haben wir viele Räder in sehr gutem Zustand bekommen, die wir nach kleineren Reparaturen an Geflüchtete weitergeben konnten“, sagt Marianne Kurlemann. Die Angebote seien so zahlreich, dass der Verein mit der Abholung gar nicht hinterherkomme. Die Warteliste reiche bis in den Februar.

Café-Idee verdichtet sich

Durch die stattliche Spendensumme verdichte sich zudem die Idee, das Projekt um ein Café als Treffpunkt zu erweitern, wie Mitgründer Bernd Brixius sagt. Weiterer positiver Nebeneffekt: Für die Café-Idee hätten sich bereits drei Ehrenamtliche gemeldet. „Es dürfen gerne noch mehr werden. In allen Bereichen“, sagt Brixius.

Für das Integrationsforum, das in sechs Jahren rund 4000 gespendete Gebrauchtfahrräder kostenlos an Geflüchtete abgegeben hat, bedeutet die Spendenaktion vor allem eines: Nachhaltigkeit. Für die Sicherheit, dass durch die Finanzspitze vielen weiteren Neuankömmlingen mehr Mobilität beschert werden könne, bedanken sich Kurlemann und Brixius im Namen des Vereins ausdrücklich bei allen Spendern.