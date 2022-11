0:5-Packung: Gievenbeck rutscht nach der Pause aus

Selbstkritik ist nicht jedermanns Sache. Und beim Fußball ist es oft der Schiedsrichter, dem man die Schuld zuschiebt, wenn das Ergebnis nicht stimmt. Im Sportpark waren am Sonntag auch einige Stimmen zu hören, die genau diese These untermauerten. Aber nur einige. Florian Reckels gehört zweifellos nicht in diese Kategorie.

Der Trainer des Oberligisten 1. FC Gievenbeck fasste nach der 0:5 (0:1)-Niederlage gegen Westfalia Rhynern gefasst und ehrlich zusammen: „An den Unparteiischen hat es nun überhaupt nicht gelegen. Wir haben uns 45 Minuten auf Augenhöhe bewegt und hätten durchaus ein Unentschieden zur Pause verdient gehabt. Allerdings haben wir eine sehr schlechte zweite Halbzeit gespielt und deshalb so hoch verloren. Wir haben einfach schlecht verteidigt.“

Erste Halbzeit auf Augenhöhe

Im ersten Abschnitt war zwischen dem amtierenden Zwölften und dem Oberliga-Dritten wahrlich kein Leistungsunterschied zu erkennen. Wäre da nicht die zehnte Minute gewesen, als Jannis Fraundörfer übermotiviert gegen Akhim Seber zur Sache ging. Dumm nur, dass sich das Foulspiel innerhalb des Strafraums abspielte und Michael Wiese anschließend den Strafstoß sicher verwandelte. Für Reckels „ein 50:50-Elfer“, den man geben konnte. Genauso wie den, den Christian Keil später nicht bekam. Und genau diese unterschiedliche Regelauslegung war Wasser auf die Mühlen der Schiedsrichter-Kritiker. Aber die Gievenbecker hatten danach noch einmal den Ausgleich auf dem Fuß, als sich Louis Martin aus spitzem Winkel versuchte. Es blieb beim Versuch und der Erkenntnis, dass ein Rückpass auf den völlig frei stehenden Keil die bessere Idee gewesen wäre.

Nach dem Wechsel hatten sich die Gievenbecker eigentlich auf eine kontrollierte Offensive verständigt, um den Gast noch abzufangen. Mit einem sehenswerten Drehschuss erfüllte Guglielmo Maddente in der 50. Minute diese Direktive, auch wenn er das Tor haarscharf verfehlte. Was dann aber folgte, war so überhaupt nicht geplant. Zumindest nicht von den Hausherren. Denn sie offenbarten eklatante Defizite in der Defensive, die der Gast schonungslos ausnutzte. Davin Wöstmann (57.), Lucas Arenz (58.), Tim Neumann (64.) und Jan Kleine (78.) nahmen die freundlichen Einladungen zum gezielten Torschuss dankend an. Von den Hausherren kam nichts mehr, nicht eine Chance. Dass der Gievenbecker Offenbarungseid nicht noch eklatanter wurde, verhinderte einmal die Querlatte und einige Male die Lässigkeit der Gäste-Stürmer. Dennoch sah manch enttäuschter Besucher die Hauptschuld bei den Referees.

FCG: Eschhaus – Paenda, Scherr (74. Egbers), Fraundörfer, Beil – Rüschenschmidt, Geisler (69. Heubrock), Balz (69. Schulte) – Maddente, Martin (46. Meyering), Keil (74. Wiethölter)