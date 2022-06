Die Routiniers bringen dem 1. FC Gievenbeck gegen Hordel den Triumph

Vor einer Hammerkulisse von 1296 Besuchern hat der 1. FC Gievenbeck den Aufstieg in die Oberliga perfekt gemacht. Im Entscheidungsspiel gegen den anderen Vizemeister TuS Hordel waren die Münsteraner deutlich besser und profitierten von den Treffern ihrer Routiniers.

Gievenbeck jubelt! Der FCG ist zum dritten Mal in der Oberliga angekommen.

Triumph eines bärenstarken Kollektivs: Vor der erstaunlichen Kulisse von 1296 Zuschauern dominierte der 1. FC Gievenbeck das Aufstiegsduell der beiden Westfalenliga-Zweiten gegen den TuS Hordel aus Bochum mit 3:1 (1:0) und buchte vollauf verdient nach starker Partie zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte das Abenteuer Oberliga. Trainer Florian Reckels hat seine erste komplette Spielzeit im münsterischen Stadtteil mit dem größtmöglichen Erfolg gekrönt. Die drei Treffer schossen die Männer aus der Altersfraktion Ü 30.

„Ich wusste, dass wir aufsteigen“, sagte der Gymnasiallehrer strahlend, bevor ihn die Bierdusche traf. Er gab einen zuvor nicht offenbarten Optimismus preis. „Das war ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Die Jungs hier sind nicht von mir, sondern von anderen ausgebildet worden. Der Dank gilt dem ganzen Club. Dass der Kader zu 70 Prozent aus Gievenbeckern gebildet wird, macht sich enorm bemerkbar – die halten extrem zusammen.“ Tatsächlich schafften es Reckels, seine Mitstreiter und die Elf selbst, auf den Punkt mental perfekt aufzulaufen. Es gab quasi keine Zweifel an diesem Abend. Auf das 1:2 (83.) ließ Guglielmo Maddente in seiner unnachahmlichen Art direkt das 3:1 folgen und schuf damit Tatsachen (84.).

Gievenbeck gelingt frühes Tor

Zeitig waren die Hordeler Fans, rund 90 an der Zahl, in Gievenbeck eingetroffen. Und trommelten gleich los. Sie hatten lange kaum etwas zu bestaunen, geschweige denn zu bejubeln. Die sehr statisch agierenden Gäste kamen nach einer Abtauschphase von rund 15 Minuten immer schwerer zurecht gegen eine hellwache, sehr konzentrierte und spielerisch klar bessere Gastgeber-Elf. Trainer Reckels durfte auch wieder den unverzichtbaren Abwhermann Manuel Beyer aufstellen und ließ jene Viererkette ran, die schon gegen den TuS Hiltrup zusammenspielte. Vorne spielten sich Maddente und Christian Keil die Bälle zu, wie immer variabel in den Räumen. Hordel griff recht schnell zu Fouls, die Spielleiter Bastian Börner mit der Zeit auch ahndete.

Was sich jede Elf wünscht, erreichte Gievenbeck. Ein frühes Tor. Der links herum agile Jannik Balz hatte und nutzte Platz, seinen Pass ließ Daniel Geisler durch, was Keil Zeit verschaffte, zu gucken und zu treffen (16.). Hordel griff schnell zu kleinen Fouls und schien überhaupt nicht im Spiel zu sein. Anders ihre Kontrahenten. Asmar Paenda zum Beispiel wuchs als Rechtsverteidiger über sich hinaus und machte entschlossen die Meter. Justus Kurk, einer der Aufsteiger der Serie, verpasste nach Maddente-Eckball am zweiten Pfosten stehend den besseren Abschluss (25.). Keil nahm es frech mit drei Gegenspielern auf, bevor er gestoppt wurde. Die Überzeugung war bei jedem nahezu immer spürbar.

Hordel blieb blass und ratlos im Aufbauspiel auch nach taktischer Umstellung zur zweiten Halbzeit. Der immerhin sehr bemühte Außenspieler Philipp Dragicevic feuerte einmal aus aussichtsloser Lage auf das Tor von Nico Eschhaus, statt einen der drei mitgelaufenen Kollegen zu sehen. Das berühmte zweite Tor musste freilich her, und es fiel: Maddentes Seitenwechsel brachte Paenda von rechts in die Mitte, wo Nils Heubrock vollkommen frei per Kopf traf (67.). Zu seinem ersten Saisontreffer.

Die Gäste wechselten große Spieler ein und kamen tatsächlich zu zwei Szenen, aber auch die bessere nutzte Pascal Beilfuß nicht (70.). Der wie Abwehrchef Patrick Polk als Spielertrainer fungierende Beilfuß war längst in die Offensive gerückt. Kurz wuchs dann die Spannung, weil Maurice-Joel Weißbohn abgefälscht traf (83.). Aber dann folgte Maddentes großes Solo nebst Flachschuss aus gut 18 Metern. Schon da war der Jubel riesig. Wenig später fluteten die Fans den Rasen.