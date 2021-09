1. FC Gievenbeck hat Einladungen für das Comeback bereits verschickt

2020/21 fielen die Stadtmeisterschaften aus – aber in diesem Winter sollen sie wieder über die Bühne gehen. Die Organisatoren des 1. FC Gievenbeck sind fest entschlossen und haben schon eingeladen. Allerdings wird diesmal einiges anders sein als bisher.

Garantien will und kann auch weiterhin niemand aussprechen, doch die Hoffnung auf ein Comeback der Hallenfußball-Stadtmeisterschaften in diesem Winter ist groß. „Wir gehen im Moment fest davon aus, dass sie stattfinden“, sagt Stefan Grädler, Geschäftsführer des Ausrichters 1. FC Gievenbeck. Drei Planungssitzungen haben die Clubverantwortlichen bereits hinter sich, die Vereine in Münster haben bereits die Einladungen erhalten. Im November erfolgt die Auslosung der Gruppen.